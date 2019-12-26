Hafter nedir? Halife Hafter kimdir? Hafter güçleri ne demek?

Siyaset gündeminin sıcak konularından olan Libya tartışması, beraberinde çeşitli konuları da tartışmaya açtı. Vatandaşların sıkça duyduğu Hafter ismi de merak konusu oldu. Eki Hafter kimdir, Halife Hafter kimdir ve Hafter güçleri nedir? İşte Hafter hakkında merak edilen soruların yanıtları…

HALİFE HAFTER KİMDİR?

General Halife Hafter, Libya'nın doğusuna hakim silahlı güçlerin lideridir. 1943 yılında dünyaya gelen Sovyetler Birliği'nde askeri eğitim aldı ve Libya Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. 1969'da Kral İdris'in Muammer Kaddafi tarafından devrilmesinde görev aldı. 1986 yılında Fransa'nın desteklediği Çad kuvvetlerine yenilip ve 300 askeri ile esir olunca Muammer Kaddafi tarafından hain ilan edildi. ABD'ye kaçtıktan sonra tutuklandıysa da 1990 yılında serbest kaldı. 2011 yılında Kaddafi karşıtı gösterilerin artması ile birlikte Libya'ya geri döndü. Kaddafi'nin devrilmesinin ardından 2 yıl yargılandıysa da davası sonuçlanmadı. Yenilenen seçimlerden sonra 2015 yılında Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Libya Ulusal Ordusu komutanı olarak atanmıştır.

Hafter

HAFTER GÜÇLERİ NE DEMEK?

Hafteri'in emrinde 30 binden fazla asker bulunuyor.

Hafter'in emrinde 7 bin 200'den fazla savaşçı bulunuyor.

Hafter, çoğu doğu bölgelerinde olmak üzere paralı askerlere sahip.

Es-Saka ve Hafter'in oğlu liderliğindeki 106. Tugay başta olmak üzere doğu bölgelerinde büyük Tugaylar bulunuyor.

Hafter'in kontrolünde 7 hava üssü mevcut. Önemli hava üslerinden bazıları, Cufra Hava Üssü ve 7 bin kapasitekli EL-Vatiyye Hava Üssüdür.

AA muhabirine açıklama yapan Libya ordusundan eski Tuğgeneral Abdullah el-Ahdar, "Hafter yıllardır Trablus savaşı için hazırlanıyordu. Bu sırada da birçok askeri grubu savaşa hazırladı ve yetiştirdi." dedi.

Ahdar, "Hafter, Libya'nın doğusunda bünyelerinde en az 800 askerin bulunduğu 9'dan fazla askeri grup yetiştirdi. Yani Hafter 7 bin 200'den fazla savaşçının bulunduğu yeni bir askeri ekibe sahip ve bu savaşa girmek için yeterli bir sayı." diye konuştu.