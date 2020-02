Hafter saldırılarının hedef aldığı Afrikalı göçmenler, savaşı futbolla unutuyor (2)

Suk Cuma bölgesinde bulunan otobanın kenarındaki alanda futbol maçı yapan Afrikalı göçmenlerAlanın etrafında toplanarak maçı seyreden Afrikalılar Libya 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkente yönelik saldırılarında, siviller ve çocuklar gibi Afrika'dan gelen düzensiz göçmenler de hedef alınıyor. Hafter güçlerinin saldırılarına hedef olan göçmenler, her cuma başkent Trablus'ta kum sahada futbol oynayarak savaşı unutuyor.Libya, gerek Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmek umuduyla gerekse ülkelerindeki çatışma, baskı ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle kara kıtadan gelen binlerce Afrikalıya ev sahipliği yapıyor.Başkent Trablus'un kenar mahallelerinde yol kenarlarında günlük işler için bekleyen Afrikalı düzensiz göçmen manzaraları artık sıradanlaşmış durumda. Ancak Hafter milislerinin başkenti ele geçirmek amacıyla yaptığı saldırılarla Libya'nın içine sürüklendiği şiddet sarmalı, ülkenin Afrikalı misafirlerini de olumsuz etkiliyor.Kameraların önüne çıkmaktan kaçınan düzensiz göçmenler garsonluk, inşaat işçiliği, araba tamirciliği gibi birçok işte çalıştıklarını belirtirken, savaşın ülke ekonomisini ve iş fırsatlarını kötü etkilediğini anlatıyor."Savaşın gerilimini unutmak için her cuma futbol oynuyoruz"Cuma günleri resmi tatil olan ülkenin başkenti sabahları sessizliğe bürünürken cuma namazının ardından yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyor. İkindi saatlerine gelindiğindeyse trafik yoğunlaşıyor, dükkanlar açılıyor, insanlar dışarı çıkıyor.Başkent Trablus'un Afrikalı misafirleri, her cuma Suk Cuma bölgesindeki otobanın kenarındaki toprak parçasında buluşuyor. Nijer, Sierra Leone, Gana, Burkina Faso, Eritre, Somali ve daha nice Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenler her cuma burada futbol oynayarak şehirde patlayan bombaların sesini unutuyor.