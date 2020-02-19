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Hafter saldırısının ardından Trablus Limanı'nda yakıt boşaltma işlemi durduruldu

Libya Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırısının ardından, Trablus Limanı'ndaki tüm akaryakıt tankerlerinin acilen limandan uzaklaştırıldığını ve yakıt boşaltma işlemlerinin iptal edildiğini duyurdu.

19.02.2020 03:14 | Son Güncelleme: 19.02.2020 03:14Hafter saldırısının ardından Trablus Limanı'nda yakıt boşaltma işlemi durduruldu
Libya Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırısının ardından, Limanı'ndaki tüm akaryakıt tankerlerinin acilen limandan uzaklaştırıldığını ve yakıt boşaltma işlemlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, roketlerin, yüksek patlayıcılı sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yüklü bir tankerin boşaltım yaptığı sırada birkaç metre uzağa düşmesinin ardından böyle bir karar alındığı kaydedildi.
Saldırının ardından LPG ve benzin tankerlerinin acilen limandan uzaklaştırılarak güvenli sulara sevk edildiği belirtilen açıklamada, şirketin Trablus ve çevresine yakıt sağlamak için alternatif yollar arayacağı bildirildi.
Libya Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah'ın ifadelerine yer verilen açıklamada, söz konusu saldırıların neredeyse insani ve çevresel bir felakete yol açacağı ve Trablus gibi nüfus yoğunluğu olan bir kentte bunun vatandaşlar üzerindeki etkisinin büyük olacağı vurgulandı.
Açıklamada, saldırıların vatandaşların sıkıntılarını artıracağı, hastane, okul, elektrik santralleri ve diğer hizmet sektörlerinde de aksamalara neden olabileceği belirtildi.
Hafter'e bağlı milislerin dün Trablus Limanı'na düzenlediği 2 ayrı roketli saldırıda 3 sivil yaşamını yitirmiş, 5'i yaralanmıştı.

Trablus, Güncel

Kaynak: AA

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