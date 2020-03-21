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Hafter, Trablus'a saldırılarını sürdürüyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'un güneyine yapılan roketli saldırıda 2 çocuk yaralandı.

21.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:10
Hafter, Trablus'a saldırılarını sürdürüyor
Libya 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus 'un güneyine yapılan roketli saldırıda 2 çocuk yaralandı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un Bab bin Gaşir bölgesine roketli saldırı düzenlediğini söyledi.
Halife Hafter'i savaş suçlusu olarak nitelendiren Kununu, saldırıda 2 çocuğun yaralandığını duyurdu.
Sahte ateşkes ilanı
Kununu açıklamasında, "Söz konusu saldırı, savaş suçlusu Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin sahte ateşkes ilanından hemen sonra yapıldı." dedi.
Mismari, bugün yaptığı basın açıklamasında, Hafter'in Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa ülkelerinin koronavirüs nedeniyle insani ateşkes teklifini memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.
UMH Sağlık Bakanlığı verilerine göre Libya'da koronavirüs vakası bulunmuyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

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