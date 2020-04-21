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Hafter, Trablus'ta hastaneleri vurdu 5 yaralı

Hafter, Trablus'ta hastaneleri vurdu 5 yaralıLibya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'ta hastanelere yönelik düzenlediği füzeli saldırıda 5 sağlık görevlisi yaralandı.

21.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:13
Hafter, Trablus 'ta hastaneleri vurdu 5 yaralı
Libya , (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'ta hastanelere yönelik düzenlediği füzeli saldırıda 5 sağlık görevlisi yaralandı.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA), Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un güneyindeki Vadi er-Rabi bölgesinde bulunan iki sahra hastanesine füzeli saldırı düzenledi. Saldırıda 5 sağlık görevlisi yaralandı.
CANCAVİDLER, SİRTE'DE MEVZİLENDİ
Demirören Haber Ajansı'nın ( DHA) yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Halife Hafter adına savaşan ve Batı Sudan'da ve Çad'ın doğusunda faaliyet gösteren Cancavidler, Libya'nın doğusundaki Sirte kentinde mevzilendi. Cancavidlerin Sirte'de bulunan bir otoyolda silahlarla donatılmış araçlarla bekledikleri görüldü. Hafter, Trablus’ta hastaneleri vurdu 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, DHA, Güncel
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