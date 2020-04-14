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Hafter Trablus'ta sivil yerleşim yerlerine saldırdı

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'ta bulunan sivil yerleşim yerlerine füze ile saldırı düzenledi.

14.04.2020 00:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:05
Hafter Trablus'ta sivil yerleşim yerlerine saldırdı
Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus 'ta bulunan sivil yerleşim yerlerine füze ile saldırı düzenledi.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler başkent Trablus'un batısında bulunan 6 kentin kontrolünü sağlamasının ardından Darbeci General Hafter'e bağlı milisler misilleme olarak başkent Trablus'ta bulunan sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Hafter'e bağlı milisler Tacura, Souk el Cuma, Şurfit el Milaha ve Balaşhur'da bulunan yerleşim yerlerine füze ile saldırı düzenlerken, saldırıda Tacura bölgesinde bulunan Sidi Belkasim Camisi ve birkaç evde büyük maddi zarar meydana geldi. Hafter'e bağlı milislerin saldırısında sokaklarda bulunan bazı araçlar kullanılmaz hale geldi.
UMH, bu sabah başkent Trablus'un batısında bulunan Surman ve Sabrata kentlerini ele geçirmek amacı ile Darbeci General Hafter'e bağlı milislere karşı askeri operasyon başlattı. UMH, operasyon sonucunda Surman, Sabrata, Aceylat, Regdalin, El-Cmail ve Zalten kentlerinin kontrolünü sağlarken, Hafter'e ait çok sayıda tank, mühimmat ve askeri araç ele geçirildi. UMH, operasyonun Hafter'e bağlı milislerin Trablus'ta bulunan sivil yerleşim yerlerine sürekli düzenlediği saldırılara karşı misilleme olarak başlatıldığını açıkladı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Trablus, Güncel
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