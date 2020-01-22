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Hafter Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze ile saldırdı

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze saldırısı düzenledi.

22.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:21Hafter Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze ile saldırdı
'da Hafter güçleri başkent 'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze saldırısı düzenledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) sözcüsü Albay Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na 6 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini söyledi. Saldırı sonrası havaalanındaki uçuşların askıya alındığı belirtildi. Mitiga Havalimanı, geçtiğimiz aylarda saldırılardan dolayı birçok kez kapatılmıştı.

Libya'da Halife Hafter güçleri, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da askeri operasyonu başlatmıştı. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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