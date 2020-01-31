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Hagi'nin oğlu Ianis, Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'a transfer oldu

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers, eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

31.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:24Hagi'nin oğlu Ianis, Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'a transfer oldu
İskoçya Birinci Ligi (Premiership) ekibi Rangers, eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Belçika'nın Genk takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'da forma giydiği dönemde İstanbul'da doğan Ianis, sezon başında transfer olduğu Genk'te 19 maçta 3 kez ağları sarstı.
Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, ligde maç eksiğiyle Celtic'in 5 puan arkasında 2. sırada bulunuyor.

Gheorghe Hagi, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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