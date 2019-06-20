20.06.2019 14:04
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Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin transferini açıkladı!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin transferi konusunda net konuştu. Hagi, oğlunun gelecek sene takımda olmayacağını açıkladı.

Galatasaray'ın efsanelerindenGheorghe Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin transferinin neredeyse kesin olarak bittiğini açıkladı.

Romanya1. Ligi'ndekiViitorultakımını çalıştırmaya devam eden Rumen teknik adam, "%99,9 Ianis önümüzdeki sezon aramızda olmayacak. Ayrılması için çok büyük şanslar var. Daha yüksek seviyeye çıkması için daha büyük bir takıma gitmeye ihtiyacı var" diye konuştu.

Ianis ile Galatasaray'ın yanı sıraSevilla,Arsenal,Spartak Moskova,GenkveStandard Liegegibi takımların ilgilendiği iddia ediliyor.

Fiorentina'da kötü bir tecrübe yaşayan ve şans bulamayan Hagi'nin oğlu, Romanya'nın U-21 takımındaAvrupaŞampiyonası'nda boy gösteriyor ve buradaki futboluyla alkış alıyor.

Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin transferini açıkladı!

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YORUMLAR(2)
ADINIZI YAZIN:Ne çok büyüttünüz ya şu hagiyi gözünüzde, babası yetmiyordu şimdi de oğlunu mu pohpohluyorsunuz. Galatasaray''ın efsanelerinden falan diyerek bir de haber yapmışsınız altı üstü parasıyla görevlendirilmiş biri ne efsanesi, terbiyesiz adam yıllarca ülkemizde kaldı tek bir kelime türkçe konuşmadı, siz de hala totosunu kaldırıyosunuz aferim yalakalığa her açıdan tam gaz devam. . . .
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ACUNBABADEULAN:gel ulan geel cımboma 2. hagi sultan suleyman dönemi yaşansın :))
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