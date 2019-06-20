Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin transferini açıkladı!

Galatasaray'ın efsanelerindenGheorghe Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin transferinin neredeyse kesin olarak bittiğini açıkladı.

Romanya1. Ligi'ndekiViitorultakımını çalıştırmaya devam eden Rumen teknik adam, "%99,9 Ianis önümüzdeki sezon aramızda olmayacak. Ayrılması için çok büyük şanslar var. Daha yüksek seviyeye çıkması için daha büyük bir takıma gitmeye ihtiyacı var" diye konuştu.

Ianis ile Galatasaray'ın yanı sıraSevilla,Arsenal,Spartak Moskova,GenkveStandard Liegegibi takımların ilgilendiği iddia ediliyor.

Fiorentina'da kötü bir tecrübe yaşayan ve şans bulamayan Hagi'nin oğlu, Romanya'nın U-21 takımındaAvrupaŞampiyonası'nda boy gösteriyor ve buradaki futboluyla alkış alıyor.