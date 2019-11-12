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Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 91'e yükseldi

Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nun ardından 1 ay geride kalırken, felaketin bilançosu da netleşti.

12.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:52Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 91'e yükseldi
Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nun ardından 1 ay geride kalırken, felaketin bilançosu da netleşti. 91 kişinin hayatını kaybettiği tayfunda, 4 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklandı.

Geçtiğimiz ay Japonya'da etki gösteren ve can ve mal kaybına neden olan Hagibis Tayfunu'nun ardından 1 ay geride kalırken, felaketin bilançosu da netleşti. Japonya Arazi ve Altyapı Bakanlığının Pazartesi günü kapsamını güncellediği zarara dair veriler, tayfunda 91 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu. 4 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti.

85 bin ev sular altında kaldı

Tayfunun getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle 85 binden fazla evin sular altında kaldığı veya zarar gördüğü öğrenilirken, Fukushima'daki Iwaya şehrinin bazı bölgelerinde enkaz temizleme çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.

300 nehir taştı

Hagibis Tayfunu nedeniyle birçok akarsu yatağında da hasar meydana geldi. 300 nehirde aşırı yağış nedeniyle taşkınlar yaşanırken, en az 25 bin hektar alanın sular altında kaldığı açıklandı. 850'den fazla toprak ve çamur kayması rapor edildiğini belirten yetkililer, söz konusu sayının 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğuna dikkat çekti. - TOKYO

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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