Hahamın hayatını kurtardığı için önerilen ödülü "Siyonist organizasyon" diye reddetti

NEW ABD'nin New York eyaletinde, Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları sırasında yapılan saldırıda hahamın canını kurtaran ve saldırganı yakalatan Joseph Gluck, "İftira ve İnkarla Mücadele Ligi" (ADL) isimli kuruluşun 20 bin dolarlık ödülünü, "Siyonist bir organizasyonun ödülünü kabul edemezdim, satılık değilim." sözleriyle reddettiğini söyledi.

New York'un kuzeyindeki Monsey kasabasında yaşayan haham Rottenberg'in evine Hanuka Bayramı gecesi gizlice giren Amerikalı saldırgan, 5 kişiyi yaralamıştı.

Olay gecesi üzeri mermer kaplı sehpayla saldırgana karşı koyup haham Rottenberg'in hayatını kurtaran ve plaka numarasını polise vererek saldırganı kısa sürede tutuklatan Gluck, Yahudi toplumunca kahraman ilan edildi.

Haberin duyulması üzerine Gluck ile irtibata geçen bir Yahudi vakfı, 20 bin dolarlık ödül vermeyi teklif etti. Teklifi önce kabul eden Yahudi genç, bu vakfın irtibatlı olduğu organizasyonu öğrenince ödülü almaktan vazgeçti.

Gluck'un ADL'nin ödülünü reddetmesi Ortodoks Yahudileri çok sevindirirken New York Anti Siyonist Yahudi Toplumu da aynı miktarda parayla Gluck'u ödüllendirdi.

New York'un Williamsburg kentinde düzenlenen bir törende, İsrail karşıtı Yahudi toplumu, Haham Tzvi Klar önderliğinde toplanan 20 bin dolarlık çeki, kahraman ilan ettikleri Joseph Gluck'a takdim etti.

"Ödülü reddederek satılık olmadığımı ifade ettim"

Gluck, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "O gece, Tanrı'nın bana bu kahramanlığı yapmam için cesaret verdiği için onur duyuyorum. Bana ödül teklifinde bulunan Rockland bölgesindeki kuruluşun, hangi organizasyonla bağı bulunduğu konusunda emin değildim. Federasyonun beni Siyonist idealleri için kullanmayı planladığını hissettim ve ödülü reddederek satılık olmadığımı ifade ettim." diye konuştu.

Ödül töreninde hazır bulunan Monsey bölgesi hahamlarından Dovid Feltman da şunları söyledi:

"Haham Rottenberg'in evinde yaşanan apaçık bir anti-semitik saldırıdır. Bunun Siyonizm tarafından propaganda aracına dönüştürülmek istenmesi, dini liderlerimizi huzursuz etti. Gluck'un ortaya koyduğu kendini savunma cesareti, Yahudilik konseptine uygun bir harekettir. Ancak, başka bir milleti yok etmeye çalışan bir millet olgusu, Yahudiliğe sığmaz. Bu niyetteki bir kuruluşun ödülünün reddedilmesi anti-Siyonist bir toplum olarak satılık olmadığımızın ispatı oldu. Joseph kardeşimizi bu cesaretinden dolayı kutluyoruz."

Saldırı "Ülke içi terörizm eylemi" şeklinde tanımlanmıştı

Grafton Thomas isimli saldırgan, 28 Aralık 2019 gecesi Rabbi Chaim Rottenberg'in New York'un Monsey kasabasındaki evine girip palayla insanlara saldırmış, kaçarken kendisini takip eden Joseph Gluck'un plakasını polise vermesiyle yakayı ele vermişti.

ABD'nin New York eyaletinde Yahudi bayramı olan Hanuka kutlamaları sırasında gerçekleşen saldırıda, ev sahibi hahamın oğlu dahil, en az 5 kişi yaralanmıştı.

Polis, saldırganın 37 yaşındaki Grafton Thomas olduğunu, New York'un Greenwood Lake bölgesinden geldiğini açıklamıştı.

Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump, "Yahudi düşmanlığına karşı birlikte savaşma" çağrısı yaparken New York Valisi Andrew Cuomo da saldırıyı, "Ülke içi terörizm eylemi" olarak tanımlamıştı.

