Hain kalkışmanın 3. yıldönümünde de Manisalılar meydanı doldurdu

Hain kalkışmanın 3. yıldönümünde de Manisalılar meydanı doldurduBinlerce Manisalı mehter takımı eşliğinde yürüyerek Cumhuriyet Meydanında 15 Temmuz şehitlerini andıMANİSA - Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Manisalılar, 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi bir kez daha darbeye karşı dik duruş sergileyerek şehitler için dua etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa'da '15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan binlerce Manisalı vatandaş, ellerinde Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar Şehzadeler Mehter Takımının eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, 15 Temmuz Gazisi Ali Tekçe, ilçe kaymakamları, vali yardımcıları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve binlerce vatandaş katıldı.Mehter takımı eşliğinde binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanından Cumhuriyet Meydanına kadar Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımının marşları eşliğinde yürüdü. Meydanı dolduran binlerce Manisalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havalimanında yaptığı konuşmayı canlı yayından meydandan takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı meydanı dolduran binlerce Manisalıyı seslendirdiği marşlarla coşturdu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından programda ilk olarak konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Dünyanın süper güçleri bizim arkamızda, biz kazanacağız. Yatakta basıp şafakta asacağız' diyenler kaybettiler. Kendisini öldürmeye gelenlerin orada olduğunu bile bile canlı yayınlara bağlanarak 'Bu milletin üzerinde bir güç tanımıyorum. Korkmuyorum. Ben halkımı meydanlara ve havalimanlarına çağırıyorum. Ben de geliyorum' diyen adam gibi adam, yiğit lider, başkomutan Recep Tayyip Erdoğan kazandı hamdolsun." diye konuştu.Bundan 3 yıl önce de meydanlarda olduklarını hatırlatan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise, "Bundan tam 3 yıl önce hepimiz bu meydandaydık, sokaklardaydık. Millet kıyama kalkmıştı. Kendi özgürlüğünü elinden almak isteyen, vatanını parçalamak isteyen görünürdeki FETÖ isimli terör örgütün esas arka planını görmüş, Türkiye'yi bölmek isteyen bu şer odaklarına ve arkadaki Haçlı-Siyonist ittifakına karşı kıyama kalkmıştı. Ne mutlu o yiğitlere, o inançlı erlere, o kadınlara kızlara ve gençlere, ne mutlu o şehitlere, ne mutlu o gazilere… Allah hepsinden razı olsun. Tüm şehitlerimize rahmet olsun." dedi.Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de, "Ülkemiz ne yazık ki 15 Temmuz 2016 gecesinde hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış, bu hain girişim milletimizin dirayetli ve kararlı duruşuyla bertaraf edilmiştir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden ve kökü dışarıda olan mihrakların güdümüyle gerçekleştirildiği anlaşılan, bu milletin uçaklarını, helikopterlerini, tanklarını, silahlarını millete doğrultacak ve kendi milletine kurşun sıkacak kadar izan sınırlarını zorlayan bu hain darbe girişimini bir kez daha nefret ve lanetle kınıyorum." şeklinde konuştu."Çatlasalar da patlasalar da bu ülkenin büyümesini engelleyemeyecekler"Yapılan tüm saldırılara rağmen Türkiye'nin büyümeye devam edeceğine işaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, ise yaptığı konuşmasında, "Bu ülke büyüyecek. Çatlasalar da patlasalar da bu ülkenin büyümesini engelleyemeyecekler. Bize ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, Zeytin Dalı yapacağız, Afrin'e gireceğiz, Pençe Harekatı yapacağız. Doğu Akdeniz'de gaz arayacağız. S 400 alacağız, başlarına yığılacağız ama bu vatanımızı, bayrağımızı asla ve asla ne parçalattırıcağız ne de indirteceğiz. Mazlum coğrafyanın tek umudu olan bu millet, kıyamete kadar güçlü bir şekilde ayakta olacak inşallah. Bütün dökülen kanların bugüne kadar hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Gün gelecek inşallah, bu Pensilvanya'daki şeytanı da buradaki şerefli hakimlerimizin önüne çıkaracağız inşallah. Hiç bunlardan endişeniz olmasın." ifadelerini kullandı."BU millet elbette diz çökmez"Programın son konuşmasını yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz ise konuşmasında şunları söyledi: "Tanka, topa, tüfeğe, mermiye göğüs geren asil milletimiz sayesinde bu hain girişim başarısız oldu. Bunların arkasındaki gücün asıl amacı 1071'in 1453'ün Çanakkale'nin intikamını almak ve bu asil milleti dize getirmekti. Bunların amacı Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklemek ve işgal etmekti, Suriyelileştirmekti ama onların hesap edemediği şeyler vardı. Onlar bu millete diz çöktürmek istediler. Binlerce yıldır hayalleri buydu. Hesapları tutmadı, tutmayacak da. Çünkü bu asil millet söz konusu vatan olduğunda gül bahçesine yürür gibi şehadete yürüyen bir milletir. Bu millet elbette diz çökmez ve çöktüremezler."Konuşmaların ardından 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain saldırılar sinevizyon gösterimiyle bir kez daha hatırlatıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Manisalıların Cumhuriyet Meydanındaki demokrasi nöbeti sabaha kadar devam edecek.