Hain saldırıda şehit düşen işçiler için tören

Van'ın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan işçilere yönelik terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen işçiler için tören düzenlendi.

Hain saldırıda şehit düşen işçiler için tören
09.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:32
Van'ın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan işçilere yönelik terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen işçiler için tören düzenlendi.

Çatak ilçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası yolunda çalışma yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca dün akşam saatlerinde el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Murat Yağdıran (60) ve Emrah Baran (32) şehit düşerken, yaralanan 8 işçi ise hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Hain saldırıda şehit düşen işçiler için bugün YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi karşısındaki helikopter pistinde tören düzenlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, askeri erkan, şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende aileler gözyaşlarına hakim olamadı. İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından kılınan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından Şehit Murat Yağdıran Akköprü Mezarlığı'nda, Şehit Emrah Baran ise Yumrutepe Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çatak, 3. Sayfa, Haber

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