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"Hain terör örgütü sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hain terör örgütü, sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor.

10.10.2019 21:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hain terör örgütü, sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor. Şehit düşenler arasında 9 aylık bir yavrumuzun olması acılarımızı katladı." ifadelerini kullandı.
Akçakale ve Nusaybin'e düzenlenen terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Oktay, şunları kaydetti:
"Hain terör örgütü sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor. Şehit düşenler arasında 9 aylık bir yavrumuzun olması acılarımızı katladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Teröre aman vermeyeceğiz, mücadelemizde kararlıyız."

Politika

Kaynak: AA

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