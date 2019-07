GAZİ NOGAY - Çorum'da, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin unutulmaması ve bu ihanetin karşısında gösterilen kahramanlığın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan "15 Temmuz Şehitleri Müzesi"nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı verilen mücadele ruhu ve şehitlerin anısı anlatılıyor.

Çorum Belediyesince Kültürpark'ta bin 740 metrekare alana inşa edilen ve darbe girişiminin ikinci yılında ziyarete açılan 15 Temmuz Şehitleri Müzesi', FETÖ'nün darbe girişiminin ikinci yılında ziyaretçi akınına uğruyor.

Darbe girişiminin bastırılması sırasında şehit olan reklamcı Erol Olçok, oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un yanı sıra Çorumlu Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan ve Yakup Kozan ve darbe girişiminin bastırılmasında kahramanca görev üstlenen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in bal mumu heykelleri ile kişisel eşyalarının sergilendiği müzede, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin darbe gecesine ait karelerinin bulunduğu fotoğraf sergisi de yer alıyor.

Ayrıca müzeyi ziyaret edenlere, sinema salonunda ihanet gecesine ait görüntülerden oluşan belgeseller izlettiriliyor.

"10 bin civarında ziyaretçimiz oldu"

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bu alanda kurulan ilk müzelerden birinin Çorum'da olduğunu belirterek, "Açıldığı günden itibaren müzeye büyük bir teveccüh var. 10 bin civarında ziyaretçimiz oldu. Tüm okullardan, şehir içinden, şehir dışından gelenler müzeyi ziyaret ediyor. Biz istiyoruz ki 15 Temmuz asla unutulmasın, hainler de unutulmasın, kahramanlar da unutulmasın." dedi.

Müzede yer alan her objenin 15 Temmuz'un unutulmaması için özel olarak hazırlandığını ifade eden Aşgın, "Alt kattaki sergi salonunda, AA'nın darbe girişiminin olduğu anlarda çektiği fotoğrafları var. Gerçekten her bir fotoğraf o gün yaşananları anlatmaya yetiyor. Bir tanesine baksanız bile ihanetin boyutunu ve Türk milletinin kahramanlığını anlıyorsunuz." diye konuştu.

Türk halkının 15 Temmuz 2016'da gencisiyle yaşlısıyla darbenin karşısında olduğunu vurgulayan Aşgın, "Çağın Ebrehe ordusu, FETÖ denen örgütleri, onun karşısında da ebabil kuşları misali topyekun bir millet, çoluğuyla çoçuğuyla, gençlisiyle yaşlısıyla. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' deyip, tüm farklı düşünceleri bir kenara koyup, siyasi düşüncesini bir kenara koyup, 'yeter ki vatan bölünmesin, yeter ki ezan dinmesin, yeter ki bayrak inmesin' diye canını siper eden koskocaman bir millet. Bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz biz. Anadoluyu bin yıldır vatan ettik biz." ifadelerini kullandı.

"Böyle bir millet yeryüzünde yok"

Türkiye'nin tarihinde Ulubatlı Hasan, Seyit Onbaşı, Hasan Tahsin, Yedi Sekiz Hasan Paşa ve Ömer Halisdemir gibi birçok kahraman bulunduğunun altını çizen Aşgın, sözlerini şöyle tamamladı:

"15 Temmuz şunu gösterdi ki; Türk'te kahraman bitmez, bu topraklarda kahraman bitmez. Ömer Halisdemir çağımızın Sütçü İmamı'dır, Seyit Onbaşı'sıdır, Yedi Sekiz Hasan Paşası'dır. Sonu ölüm olan, sonu şehadet olan bir yola gözünü kırpmadan çıkmış, 30 kurşunla bu ülkenin kaderinin değişmesi noktasında, o karanlık gecenin aydınlığa dönmesi noktasında canını ortaya koymuş. Sadece Ömer Halisdemir mi? Onlarca, yüzlerce, binlercesi. Koca bir tankın önüne yatmış kardeşim, tank üzerinden geçmiş, bir daha yatmış. Böyle bir millet yeryüzünde yok. Ben görmedim. Yeter ki inansın. 15 Temmuz bize şunu gösteriyor ki, imkanlar ne olursa olsun kazanan her zaman inanç olacaktır, iman olacaktır. O gece bunu bir kez daha göstermiştir. Uçaklara karşı terlikle mücadele eden, tankların önüne yatan, taşla tüfeklere karşı koyan bu millet elhamdülillah nasıl 'Çanakkale geçilmez' dediyse 15 Temmuz'da da 'vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan bölünmez' demiştir."

