Hair Center of Turkey, kadınları saç dökülmesinde çözüme ulaştırıyor

Özellikle belli bir yaştan sonra saçlarında incelme ve dökülme yaşayan kadınlar da genellikle erkekler tarafından tercih edilen saç ektirme uygulamasını günden güne daha fazla tercih eder oldu. Uluslararası standartta saç ekim hizmeti veren Hair Center of Turkey'in CEO'su Sinan Özer, saç konusundaki sıkıntılarını ağrısız yöntemlerle çözen kadınlar hem kendine daha fazla güven duyduğunu, hem de bozulan psikolojilerinin düzeldiğini ifade etti.



Son yıllarda Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelini artıran uygulamalardan bir tanesi de saç ekimi. Bu anlamda saç dökülmesi ve kellik gibi problemler yaşayan erkekler saç ekimi için Türkiye'yi tercihe ediyor. Her ne kadar saç problemini daha çok erkekler yaşıyor gibi gözükse de kadınların da saçlarında dökülme ve azalma gibi problemler günden güne artıyor. Bu anlamda hizmet veren ve İstanbul'un Ataköy ilçesinde yer alan Hair Center of Turkey'in CEO'su Sinan Özer erkekler kadar kadınların da artık saç ektirme konusuna çok sıcak baktıklarını ve bu anlamda yoğun bir talebin olduğunu söyledi.



Uluslararası standartlarla uygun fiyata hizmet



Özellikle yurt dışında saç ekimi işleminin oldukça pahalı olması ve tam anlamıyla profesyonel kişilerin bulunmasının zor olması sebebiyle Türkiye'ye her yıl yüz binlerce kişi saç ekimi amacıyla geliyor. Bu yüzden yurt içi müşterileri kadar yurt dışından da büyük bir müşteri kitlesine ulaştıklarını söyleyen Sinan Özer kurulduğu günden bu yana binlerce müşterisinin saç ekimiyle ilgili ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla giderdiklerini ifade etti.



Genellikle erkeklere uygulanan saç ekiminin kadınlara da aynı şekilde uygulandığını söyleyen Özer merkezde, saç ekiminin yanında saç mezoterapisi ve PRP plazma tedavisinin de uzmanlar tarafından yapıldığını ifade etti. Özer, "Böylece saç konusundaki sıkıntılarını ağrısız yöntemlerle çözen kadınlar hem kendine daha fazla güven duyuyor, hem de bozulan psikolojileri düzeliyor" dedi.



Kadınlara saç ekiminde profesyonel yaklaşım uygulanıyor



Kadınların yaşadığı saç problemlerinden de bahseden Özer, "Kadınların ön saç çizgisinin açılması en sık yaşanan saç problemlerinden bir tanesi. Bunun yanında bazen sadece bir bölge dökülebilmekte, bazen de bir yara izi ya da yanıktan dolayı saçta dökülmeler yaşanabilmektedir. Bu tür durumlarda ortaya çıkan kötü görüntüyü düzeltmek amacıyla yapılan saç ekimi uzmanlarımız tarafından profesyonel bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir" şeklinde konuştu.



PRP Plazma Tedavisi



Birçok yerde yapılmayan PRP plazma tedavisini de uyguladıklarını da söyleyen Özer ayrıca uygulama hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Özer, "Hastadan bir miktar kan alınarak belli bir süre santrifüj işlemine tabi tutulmasıyla kök hücredeki çoğalma artırılmakta, bu da dökülen saçların bulunduğu bölgelerde yeniden saçların çıkmasını sağlamaktadır. Bu işlemi Türkiye'de ilk defa gerçekleştiren merkezlerden biri olan Hair Center of Turkey, kullandığı özellikli kitler ile birkaç seansta PRP plazma tedavisini gerçekleştirerek saç dökülmesini ortadan kaldırmaktadır" dedi.



Saç Mezoterapisi



Saçın ihtiyaç duyduğu vitaminlerin kullanıldığı uygulama hakkında da konuşan Özer, "Bazı zamanlarda saçlar ihtiyacı olan vitaminleri ve çeşitli maddeleri yeterince alamadığı zaman saçlarda dökülmeler başlamaktadır. Bu problemin çözüm yollarından biri olan saç mezoterapisinde saçın ihtiyaç duyduğu bu eksik maddeler derinin içine enjekte edilmek suretiyle bünyeye kazandırılır. Saçını tamamen kaybetmeyen hastalara uygulanan bu yöntem saç dökülmesini sonlandırır ve daha gür bir şekilde saçların eski haline kavuşmasına yardımcı olur. Merkezimizde bu işlem çok kısa bir süre içerisinde güvenli bir şekilde uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Tecrübe edenler arkadaşlarını da getiriyor"



Özer yaptığı açıklamada kendilerine gelen hastaların profesyonel bir şekilde tüm saç ekimi ve bakımı ihtiyaçlarını giderdiklerini ve şu ana kadar hizmet verdikleri müşterilerinin çok memnun ayrıldıklarını da ifade etti. Bazı müşterilerin arkadaşlarına tavsiye etmesiyle müşteri portföyünün daha da büyüdüğünü söyleyen Özer, yurt dışından saç ekimi için gelen müşterilerine ise konaklama ve ulaşım gibi konularda çok büyük kolaylıklar sağladıklarının altını çizdi.



Yurt dışında 2 şubesi daha bulunuyor



Hair Center of Turkey'in bir şubesi Brezilya'da, bir tanesi ise Amerika'da olmak üzere 2 yurt dışı şubesi bulunuyor. Bu şubeler aracılığıyla Türkiye'nin sağlık alanındaki kalitesini müşterilerle tanıştırdıklarını vurgulayan Özer, "Müşteriler yurt dışı şubelerinde bulunmayıp Türkiye'de bulunan daha farklı hizmetlerden yararlanmak ve aynı zamanda tatil yapmak için de Türkiye'ye gelmeye karar veriyor. Bu yanıyla da Türkiye'nin sağlık turizmi kapasitesinin artmasını sağlayarak, günden güne sektördeki en büyük marka olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.



Firma ayrıca sadece saç ekimi değil sakal ve bıyık ekimi, kaş ekimi ve daha birçok işlem için de hizmet veriyor. - İSTANBUL

