Hair Chefs kurucu ortağı Ali Aker: "Güzellik sektörüne ilgi artıyor"

Hair Chefs Kuaför kurucu ortaklarında Ali Aker, güzellik sektörüne ilginin her geçen gün arttığını söyledi.Güzellik ve bakımın tarih boyunca insanların ilgisini çektiğini belirten Aker, "Son 50 yılda savaşların azalması, teknolojinin bu denli gelişmesi, insanoğlunun refah seviyesinin artması ile güzellik ve kişisel bakım sektörünün yıldızı iyice parladı. Birçok global şirket yatırımlarını bu yönde yapmaya başladı" dedi.Ali Aker, sosyal medya sayesinde insanların her yenilik ve özellikten haberdar olduğunu kaydederek, "Özellikle insanlar güzellik sektöründeki her farklılığı yakından takip ediyor. Böylelikle artık insanlar eskiden olduğu gibi bir yere sabit kalmayıp yenilikler peşinde" diye konuştu.Öte yandan Aker, iyiyi ve kötüyü paylaşmaktan çekinmediğini, bu yalınlığın sektöre bir kaliteli hizmet kazandırdığını sözlerine ekledi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA