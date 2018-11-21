Son yıllarda, çeşitli estetik operasyonlar için dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen insanların sayısında ciddi bir artış gözleniyor. Özellikle de saç ekiminde yakalanan kalite ve başarı oranı, Türkiye'yi -özellikle de İstanbul'u- bu alanda dünyanın önde gelen merkezlerinden bir tanesi haline getiriyor.

Bu alanda Türkiye'yi temsil eden merkezlerden Hair of İstanbul'da görev yapan uzmanlara göre, bu artan rağbetin nedeni, pek çok kişinin sandığının aksine bu operasyonların Türkiye'de daha ucuz olması değil; alanında başarılı doktorlar, gelişmiş teknolojiler ile dünya standartlarında gerçekleştirilen uygulamalar ve hastalara hem işlem öncesi, hem de işlem sonrasında sunulan üstün hizmet kalitesi… Brezilya pazarının %45'ine, İngiltere pazarının ise %60'ına yakın bir pazar payını elinde bulunduran Hair of İstanbul'un dünyanın farklı yerlerinden gelen, aralarında UFC dövüşçülerinin, modellerin, futbolcuların ve internet fenomenlerinin olduğu müşteri kitlesi de bunu doğruluyor.

Sağlık turizmi, bugün Türkiye'ye yıllık ortalama 10 milyar dolar civarında döviz getiriyor. Başta saç ekimi olmak üzere bu tip operasyonlarda git gide daha çok kişinin Türkiye'yi tercih ettiği göz önüne alınırsa, bu sayı daha da artacak gibi görünüyor.

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