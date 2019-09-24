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Haiti'li Milletvekili, kendisini protesto eden vatandaşlara kurşun yağdırdı

Ekonomik krizle boğuşan Haiti'de senato, başbakanı belirlemek için toplandığı sırada, milletvekillerinden Ralph Fethiere, meclis önünde kendisini protesto eden vatandaşlara tabancasıyla ateş açtı.

24.09.2019 10:21

Haiti, Dünya


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