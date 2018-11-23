Haiti'de Yolsuzluk Karşıtı Protesto: Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

23 Kasım 2018 Cuma 15:41



23 Kasım 2018 Cuma 15:41

Haiti'de hükümet karşıtları tarafından düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.Haiti'de halk, başkent Port-au-Prince'de, Venezuela tarafından 2005 yılında hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına karşı günlerdir hükümeti protesto ediyor. Öfkeli kalabalık yolsuzluğu araştırmadığı için Devlet Başkanı Jovenel Moise'yi istifaya çağırdı. Çarşamba günü ise 6 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Fransızca konuşulan Karayipler Topluluğu'nda isyan çıktı. Protestocular araçları ateşe verirken olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Hayatın durma noktasına geldiği ülkede okullar, iş yerleri ve hükümet ofisleri kapatıldı. Haiti Sağlık Bakanlığı ise, protestolar sırasında ülke genelinde ambulanslara saldıranları şiddetle kınadı.Başkan Jovenel Moise hükümetin haklı olduğunu savunduHaiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, 3 günlük sessizliğin ardından Çarşamba günü televizyona kısa bir demeç verdi. Başkan yaptığı açıklamada hükümetin haklı olduğunu savundu.Moise'yi destekleyenler ise yaşanan şiddet olaylarını, meşru otoritenin istifası için yapılan propagandalar olarak değerlendirerek şiddet olaylarının demokraside yerinin olmadığını söyledi.Haiti Protestan Federasyonu, Moise'in tüm destekçilerine ülkenin sosyal bütünlüğünü ve siyasi istikrarını geri kazanmasını sağlamak ve bir kez daha Haiti topraklarına yabancı müdahaleyi önlemek için bir toplantı çağrısında bulundu.Göstericiler ulusal ve uluslararası kuruluşlardan destek mesajı alıyorUlusal ve uluslararası birçok kuruluş göstericilere destek verdikleri açıklamalar yaptı. İngiltere merkezli İngiliz İnsan Hakları Örgütü de protestoyu desteklediğini ifade etti. Örgüt yaptığı açıklamada, gösteriler boyunca hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralananların üzüntülerini paylaştığını söyleyerek yasa dışı ve keyfi tutuklananların koşulsuz şartsız geri bırakılmasını istedi.Uluslararası kuruluş, Haiti'nin politik liderlerine, ölümcül protestoların ardından diyalog yolunu açmaları çağrısında bulundu.Birleşmiş Milletler'den oluşan Core Grubu, Avrupa Birliği ve Amerikan Devletleri Örgütü ile birlikte Almanya, Brezilya, Kanada, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçilikleri de gösterilerde hayatını kaybedenlerin acılarını paylaştıklarını ifade etti.ABD büyükelçiliği de yaptığı açıklamada anlaşmazlık konularını çözmek ve şiddet içermeyen kalıcı çözümler bulmak için tarafları anlamlı diyaloğa teşvik ettiğini söyleyerek "Bütün liderleri ve partileri birlikte çalışmaya ve politik diyalog ile hareket etmeye çağırıyoruz. Bu durum Haiti insanların ilgisini uyandıracaktır" dedi.Haiti Mobil Demokratik Eğitim Enstitüsü (IMED) ise gösterilerle ilgili yaptığı açıklamada protestoların nüfusun yolsuzluktan kurtulma kararının altını çizdiğini ifade etti.IMED, uzun süredir devam eden yolsuzluk olaylarına karşı protestocuların yanında yer aldığı açıklamasını yaparken Haiti'nin kamu kurumlarına olan güveni yeniden tesis etmek için yeni politikalara, kamu makamlarına özel amaçlar için suistimal eden mevcut kamu düzenini yıkacak yeni bir sisteme ihtiyacı olduğunu söyledi.Herhangi bir müzakerenin veya diyaloğun açılması için Moise'nin istifa etmesini şart koşan muhalefet grupları, bugün yeni bir gösteri planlıyor. - PORT AU PRINCE