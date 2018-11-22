Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç
, "Hedefimiz, kanunumuzda yazdığı gibi idarenin hizmet kalitesini daha ileri noktalara taşımak. Hizmet kalitesini artırırken verdiğimiz kararlarla idareye yol göstermek yardımcı olmak, vatandaşın da kendisine tercüman olmak. Bu bakımdan halkın avukatlığını yapıyoruz ve Türkiye
'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." dedi.
Temaslarda bulunmak üzere Bitlis
'e gelen Malkoç, Kamu Denetçisi Hüseyin Yürük
ve Batman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Aydın
Durmuş ile Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.
Malkoç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin müstesna illerinden Bitlis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Valilik, sivil toplum kuruluşları ve baro ziyaretlerinin ardından üniversitede konferans düzenleyeceklerini belirten Malkoç, "Dün Siirt
'teydik. Orada Hamsi Festivali vardı. Orada da benzer çalışmalar yaptık." dedi.
Malkoç, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumunun, idarenin işlem ve eylemleri ile tutum ve davranışlarını, insan hakları açısından inceleyen ve denetleyen bir kurum olduğunu anımsattı.
"Hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz"
KDK'nin, Türkiye'nin yeni ve çok önemli bir kurumu olduğunun altını çizen Malkoç, şöyle devam etti:
"Devletimiz birçok alanda vatandaşımıza hizmet ediyor. Hastane, okul ve belediyeleriyle. Bu işleyişte ve hizmetlerde eksiklik ve kusur olunca ya da hizmet veren kurum görevlerinde hata, tutum ve davranışlarda yanlışlar olunca müracaat edilsin diye Kamu Denetçiliği Kurumu kuruldu. Yeni bir kurum olduğu için çok fazla bilinmiyor. Hedefimiz, kanunumuzda yazdığı gibi idarenin hizmet kalitesini daha ileri noktalara taşımak. Hizmet kalitesini artırırken verdiğimiz kararlarla idareye yol göstermek yardımcı olmak, vatandaşın da kendisine tercüman olmak. Bu bakımdan halkın avukatlığını yapıyoruz ve Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz."
Malkoç, kuruma başvurunun kolaylığına işaret ederek, "Adeta devletimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, vatandaş ile idare arasında bir ihtilaf olduğunda, vatandaşa demiş ki 'Mahkemeye gitmene gerek yok burada Kamu Denetçiliği Kurumunu kurduk.' Başvuru kolay. Başvurudan harç, pul parası veya herhangi bir ücret almıyorlar." vurgusu yaptı.
Kurumun diğer bir özelliğinin de idare ile vatandaş arasında köprü vazifesi görmek, sorunları dostane çözümlere vardırmak olduğunu dile getirerek, "Mahkemelerdeki işleyiş biraz uzuyor. Bizde 6 ay içinde karar verme mecburiyeti var." ifadesini kullandı.
" Niyetimiz kamunun verdiği hizmetlerin kalitesini artırmak"
Bitlis'in, Türkiye'ye çok büyük insanlar ve değerler yetiştiren medeniyetler şehri olduğunu vurgulayan Malkoç, "Yüzlerce yıldan beri medeniyetin merkezi olan bir şehir. Dünyada büyük olarak bilinen şehirler var. Washington
, New York
, Berlin
Paris. Oralar yokken Bitlis vardı. Bitlis böyle güzel bir şehir. İnşallah geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin birlik ve beraberliğine katkı olacak bir şehir. Anadolu'nun birliğinin sağlanmasında İdris-i Bitlisi hazretlerinin çok büyük önemi var. Böyle büyük insanı yetiştiren bir şehir." diye konuştu.
Başdenetçi Malkoç, milletin bu coğrafyada 2 bin 500 yıldır devlet geleneğinin temsilcisi olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bin 400 yıllık İslam medeniyetinin birikimine sahibiz ve bin yıldan beri de birlikte yaşayan insanlarız. Bu bin yıl boyunca o kadar fitne fesat görüldü ki bugün de benzerleri var. İnşallah ne bu fitne fesatlar ne terör örgütleri, bu birlikteliğimizi bozamayacak. Nasıl bin yıldan beri burada Türk, Kürt, Arap ve diğer unsurlarıyla beraber yaşıyorsak kıyamete kadar da inşallah birlikte olacağız. Niyetimiz, kamunun verdiği hizmetlerin kalitesini artırmak. Hastanelerimizdeki iyilikleri ve okullardaki eğitimin seviyesini daha da artırmak. Bitlis'in çocuklarına, Berlin'in çocuklarıyla yarışacak eğitim kalitesi sağlamak. Bitlis Eren Üniversitesini, Londra Üniversitesi
ile yarıştıracak bir eğitim vermek. Bunun için gayret ediyoruz."
Malkoç, daha sonra beraberindekilerle Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Baro Başkanı Fuat Özgül ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan'ı makamlarında ziyaret etti.
Türkiye,Bitlis
22 Kasım 2018 Perşembe 13:42