Hak-Da'dan Vali Akbıyık'a Ziyaret

22 Kasım 2018 Perşembe 16:56



22 Kasım 2018 Perşembe 16:56

Hak ve Dayanışma (HAK-DA) Platformu ve beraberindeki değişik dernek başkanları Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.Hak-Da bileşenleri, Ensar Vakfı Hakkari İl Temsilcisi Nurettin Fırat, İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şube Başkanı Ramazan Özdemir, İmam Hatip Okulları Platformu Hakkari İl Başkanı Zübeyir Çiftçi, Diyanet-Sen Hakkari Şube Başkanı Yasin Aşkan ve Din Görevlileri Derneği Hakkari Şube Başkanı Ahmet Karadeniz Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını dilediler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Hak-Da bileşenleri ve beraberindeki başkanlara ziyaretlerden dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ