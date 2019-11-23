Haberler » Güncel » HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında 11 dalda 22 ödül verilecek - Haber

HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında 11 dalda 22 ödül verilecek

İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında, ulusal ve uluslararası kategoride 11 dalda 22 ödül sahiplerini bulacak.

23.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:32HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında 11 dalda 22 ödül verilecek
HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışmasında, ulusal ve uluslararası kategoride 11 dalda 22 ödül sahiplerini bulacak.
Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, HAK-İŞ 8. Uluslararası Kısa Film Yarışması ödül töreni, sinema ve sanat dünyasından yerli ve yabancı pek çok sanatçı, siyasetçi ve sendikacının katılımıyla 27 Kasım 2019 günü saat 15.00'te başlayacak.
Hilton Garden Inn Ankara Otel'de gerçekleştirilecek ödül töreninde, ulusal ve uluslararası kategoride 11 dalda 22 ödül verilecek.
Ayrıca "Sendikacı Gözünden" kategorisinde yarışmaya katılanlar da ödüllendirilecek.
Ödül törenine, yönetmen Mesut Uçakan, sinema oyuncusu Yusuf Sezgin, tiyatrocu ve oyuncu Burçak Kabadayı, oyuncular Hacı Ali Konuk, Berat Yenilmez, Mehmet Emin Kadıhan, Derda Yasir, Arif Nazım Çiftçi, yapımcı ve yönetmenler Metin Tunçtürk, Mustafa Uğur, Sidar Serdar Karakaş ve Yasin Uslu katılacak.
Törende, sanatçılara "Emeğe Saygı" plaketi takdim edilecek.

Çarşamba, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:53 İstanbul-beyoğlu'nda taksideki turistin telefonunu çalan şüpheli kamerada
13:52 Geleceği Yazan Kadınlar Ödül Töreni - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
13:52 Ziraat mühendisi hayalindeki "erdemli şehri" çizgi filmde kurdu
13:48 Bartın'da ara tatilin adresi Gençlik Merkezi oldu
13:48 Haftalık sohbetlerin bu haftaki konusu aile oldu
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
23.11.2019 13:53:59