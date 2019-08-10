Hak-İş Başkanı Arslan: "Bayramdan sonra açlık grevine başlıyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Tüm çalışanların ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve merhametin bütün topluma dalga dalga yayıldığı, küslüklerin ve kırgınlıkların son bulduğu huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum" dedi.



Arslan, CHP ve HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan binin üzerindeki HAK-İŞ üyesinin ve ailesinin bayrama buruk bir şekilde girdiğini belirterek, işten çıkarılan işçilerin işe geri dönebilmeleri için Kurban Bayramından sonra açlık grevi başlatacaklarını söyledi.



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:



"HAK-İŞ Konfederasyonu adına, tüm üyelerimizin, ülkemizin, inananların Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.



Toplumun en önemli yapısı olan aileleri bir arada tutan unsur kadim değerlerimizdir. Bayramlar da bu değerlerin öne çıktığı günlerdir. Kurban Bayramı bize kadim kültürümüzün sunduğu, paylaşmayı dayanışmayı anlatır. Hakça paylaşmayı, kardeşçe yaşamayı, büyükleri hatırlamayı, küçükleri sevmeyi, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi, hoşgörü ve anlayışı yükseltmeyi anlatır.



Bu mübarek günlerde kadim medeniyetimizde önemli bir yer tutan toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlanması ve güçlendirilmesi en büyük beklentimizdir. Muhtaç, çocuk, kimsesiz, yoksul ve yaşlılar ile gazilerimiz ve şehit ailelerimiz başta olmak üzere bayramı buruk bir şekilde geçirenlerin unutulmamasını temenni ediyoruz.



Ancak biz HAK-İŞ olarak bayrama buruk giriyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen CHP ve HDP'li bazı Belediye Başkanları HAK-İŞ üyesi işçilere yönelik bir "cadı avı" başlatmış, binin üzerinde HAK-İŞ üyesi işten atılmış, yüzlercesi sürgün edilmiş, 20 binin üzerindeki üyemiz de sendikal baskılar ve yıldırma operasyonlarıyla sendikalarımızdan istifa etmek zorunda kalmıştır.



Bolu belediyesi başta olmak üzere CHP'li bazı belediyelerde işten atılan üyelerimiz 108 gündür işlerine dönmek için eylem yapmaktadır. İşinden, aşından, ekmeğinden edilen üyelerimiz ve aileleri Kurban Bayramına da buruk bir şekilde girmektedir. Her fırsatta CHP'li belediye başkanlarına ve CHP Yöneticilerine seslendik, işten atılan üyelerimizin işe iadeleri talebiyle binlerce üyemizin katılımıyla Bolu'dan Ankara'ya "Emek ve Adalet Yürüyüşü" gerçekleştirdik. CHP Genel Merkezi önünde "Söz Namustur, Gelin Dediniz Geldik" dedik, ama yine sesimizi duymadılar. Her fırsatta bizim niyetimizi sorgulayan, bizim eylemlerimizden siyasi bir çıkarım yapmaya çalışan CHP'li yöneticilere Kurban Bayramı sonuna kadar süre veriyoruz. İşten atılan üyelerimizin işlerine başlatılmalarını istiyoruz. Bu talebimize olumlu yanıt verilmezse, Bolu Belediyesi önünde açlık grevi başlatacağız. Biz, işimizi ve ekmeğimizi istiyoruz. İşini kaybeden üyelerimiz işlerine dönünceye kadar bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz hakkımızı ve hukukumuzu koruyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.



Konfederasyonumuz adına, tüm çalışanların ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı bir kez daha yürekten kutluyor, kardeşlik, barış, mutluluk ve esenlikler içerisinde daha nice bayramlara ulaşmayı diliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA