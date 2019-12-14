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Hak-İş Bursa heyetinden Anadolu Ajansı'na geçmiş olsun ziyareti

Hak-İş Konfederasyonu Bursa yetkilileri, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğüne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

14.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:30Hak-İş Bursa heyetinden Anadolu Ajansı'na geçmiş olsun ziyareti
Hak-İş Konfederasyonu yetkilileri, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğüne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Hak-İş Bursa il Başkanı Mustafa Yavuz, AA Bölge Müdürü Halil Şahin'e göreve başlamasından ötürü hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra şöyle konuştu: "AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın arkadaşımızın başına gelen üzüntü verici olaydan ötürü kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Fransız polisini, orantısız güç kullanarak kasıtlı bir şekilde arkadaşımıza vermiş oldukları zarardan ötürü esefle kınıyoruz."
Ziyarete, Hak-İş Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz'un yanı sıra, başkan yardımcıları Selim Bal ve Mustafa Kılıç, sendikanın il kadın kolları başkanı Şebnem Arda ve Mehmet Keskin'den oluşan heyet, Fransız polisinin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, Mustafa Yavuz, Hak İş, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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