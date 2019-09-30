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HAK-İŞ'den Erciyes Üniversitesi Rektörü'ne Ziyaret

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.

30.09.2019 13:45HAK-İŞ'den Erciyes Üniversitesi Rektörü'ne Ziyaret
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarete Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Öz Sağlık İş Sendikası Kayseri İl Temsilcisi Emre Kocaman ve sendika yetkilileri katıldı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış gerçekleşen ziyaretten memnun kaldığını söyleyerek katılımcılarla sohbet etti.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik de Erciyes Üniversitesinin Türkiye'de önemli bir yeri olduğunu ve gün geçtikçe büyüdüğünü söyleyerek şu şekilde devam etti, "Erciyes Üniversitesi Kayserimizin en büyük Üniversitesi ve gün geçtikçe de büyümeye devam ediyor. Kayserimizin adını iyi ölçüde duyurmaya da devam etmekte. Hak-İş Konfederasyonu olarak başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'a sendikalarının yaptırmış olduğu plaketi hediye ederken Çalış da Erciyes Üniversitesi adına yaptırılan vazoyu da Çelik'e hediye etti. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Erciyes, Hak İş, Güncel

Kaynak: İHA

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