"HAK -İŞ'e bağlı sendikalarda 5 binden fazla işçi işten atıldı, İstanbul 'da ise bin 300'den fazla kişinin işine son verildi"" Türkiye Suriye'yi kesinlikle işgal etmemiştir, bu bir savaş değil, terör operasyonudur""Biz mücadelemizi ekmek, emek mücadelesi dışına çıkarmadık, siyasi mücadeleye çıkarmadık""80 bin üyeden aidat alıp, 300 bin kişiye hizmet veriyoruz""14 milyon işçinin HAK-İŞ'ten beklentisi var, biz bunların sesine kulak vereceğiz"ANKARA - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ"e bağlı sendikalarda 5 binden fazla işçi işten atıldı. İstanbul'da ise bin 300'den fazla kişinin işine son verildi. İşten atılmalara karşı mücadelemiz devam ediyor. Biz sendikacıyız, siyasi parti değiliz. Bizim amacımız sendikalarımıza ve üyelerimize yönelik baskıya karşı durmaktır" dedi.Emek Konukevi'nde düzenlenen 'Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda kaybettiğimiz şehitlerimize rahmet, gazilerimize geçmiş olsun diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Birleşmiş Milletlerin 50'nci maddesi gereğince kendi güvenliğini ve sınırını korumak için gerçekleştirdiği harekatı HAK-İŞ olarak desteklemekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınır güvenliğini sağlamak, terörist unsurları sınır ötesine göndermek, Suriyeli göçmenlerin kendi ülkelerine geri dönmelerini sağlamak için bu harekatı gerçekleştirmiştir. Türkiye, Suriye'yi kesinlikle işgal etmemiştir. Bu bir savaş değil, terör operasyonudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, Suriye'nin toprak bütünlüğü için, göçmenlerin ülkelerine dönmeleri için bu harekatı desteklemeye devam edeceğiz. Uluslararası medyada Türkiye'ye yönelik kara propagandaya dönüştürüldüğünü, Türklerin orada katliam yaptığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmadığı şeyleri yapmış gibi göstermeye çalışıyor. Hiçbir devlet kendi güvenliğini başka birilerinin eline bırakamaz. Türkiye Cumhuriyeti, silahlı terör örgütü ile mücadele etmektedir. Kürt halkına karşı böyle bir müdahale söz konusu olamaz. Medyadaki kara propagandaya herkesin dikkat etmesini istiyorum" dedi."Türkiye Cumhuriyeti'nin hedeflerine ulaşmış olması hepimiz için bir gurur kaynağıdır"Türkiye'nin hedeflerine ulaşmış olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Arslan, "Türkiye'de adı bir siyasi parti olan, PKK ile bağlarını koparamayan ve PKK'dan talimat alan siyasi partilerin bu konudaki tutumunu takip etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedeflerine ulaşmış olması hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Yarın gerçekleşecek görüşmede bu sorunların kökten çözüleceği anlaşmayı gerçekleştirmiş oluruz. Arkadaşlarımızın işine geri dönmesi adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu."Asla teslim olmayacağız, bu baskılara boyun eğmeyeceğiz""31 Mart seçimlerini ağıt yakacağımız, ağlayıp sızlayacağımız bir kısım şikayetten öte görerek bize kattıklarını dikkate alıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diyen Arslan, "Türkiye'nin zaman zaman kriz dönemlerinde HAK- İŞ daha güçlenmiştir. 12 Eylül bizim için yıkımdır ama sendikamız bu sıkıntıdan küllerinden yeniden doğmuştur. 28 Şubat bizim için büyük sıkıntıdır ancak, HAK-İŞ bunlardan güçlenerek çıkmıştır. 89 yerel seçimlerinde büyük sıkıntı çektik ama 94 yerel seçimlerinde yeniden ayağa kalktık. Asla teslim olmayacağız, bu baskılara boyun eğmeyeceğiz. Bütün bu olup bitenler sendikal mücadelemizin ne kadar olduğunu bize göstermiştir. Bizi hedef alanları kendi belediyesinde çalıştırmak istemeyenleri biz yaşasın istiyoruz. Biz onlarla bir siyasi mücadele yapmıyoruz. Biz hiç kimse ile hatta bizi hedef alanlarla bile çatışmak istemiyoruz. Biz diyoruz ki 'gelin birlikte çalışalım.' Muhalefetin kazandığı bütün belediyelere de bunları söyledik. Biz sendikacıyız, siyasi parti değiliz. Bizim amacımız sendikalarımıza ve üyelerimize yönelik baskıya karşı durmaktır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına da bu mesajları veriyoruz" dedi."İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim için bir laboratuvar olmuştur"HAK-İŞ'in bağımsız ve özgür bir konfederasyon olduğunu belirten Arslan, "Bu bağımsızlık kolay iş değildir. Bütün İstanbul'daki şer odakları sendikamıza yapılan saldırılara rağmen sendikamız burada tarihi bir destanı yazmıştır. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim için bir laboratuvar olmuştur. İşçilerle birlikte olursanız, yanında olursanız, işçinin zor gününde, iyi gününde bağlarınızı koparmamışsanız işçiler şartlar ne olursa olsun sizinledir. İşçilerle bağınızı koparmayın. Elimizde güç var diye onları yok sayarsanız, onlara günü geldi dört aydır büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin esas merkezinde bu arkadaşlarımız var. 3-4 aydır arkadaşlarımız Ankara'da yoklar. Ankara'dan şube başkanlarımız, diğer illerden şube başkanlarımız oradalar. Sokak sokak İstanbul'u gezdiler. İşçilerle yüz yüze, el ele bu mücadelenin nasıl yapıldığını gösterdiler. Bunu büyük ölçüde başardığımızı buradan ifade etmek istiyorum. 31 Mart seçimleri bize bunları öğretti. Bizim her türlü tehdide karşı bir tek dayanağımız var; işçiler. Lütfen belediye başkanlarına, partilerine güvenmeyin, onlara güvenirseniz yarı yolda kalırsınız. Kendi ipinizi kendiniz keseceksiniz. Kendi mücadelenizi kendiniz yapacaksınız" diye konuştu."Biz mücadelemizi ekmek, emek mücadelesi dışına çıkarmadık, siyasi mücadeleye çıkarmadık"Yapılan eylemlerle ilgili hiçbir şikayet almadıklarını ifade eden Arslan, "Biz mücadelemizi ekmek, emek mücadelesi dışına çıkarmadık, siyasi mücadeleye çıkarmadık. Biz CHP'yi, bir başkasını kurumsal olarak hedef alamayız. Biz CHP içinde yanlış yapanlara karşı mücadele ettik. Endişeler için hep şunu söyledim; 'Biz doğru olanı yaptık. Bedeli ne olursa olsun ödeyeceğiz. Bu bedelleri ödemek için yola çıktık.' Bolu mücadelemiz bir doktora tezidir. İstanbul mücadelemiz bir doktora tezidir. Her gün yeni bir propagandaya karşı neleri gerçekleştirdiğini gördüğümüz bir laboratuvar olmuştur. Sadece belediyelerde değil her alanda örgütlenmeye başlayacağız. Kapıcılar, temizlik şirketleri, ev temizlikçileri ve İş-Kur vasıtasıyla toplum yararına projelerde çalışanların da örgütlenmesine hız verilmeli. Biz farklı kesimlerle örgütlenirsek geleceğimizi güvence altına alırız. 80 bin üyeden aidat alıp, 300 bin kişiye hizmet veriyoruz. 14 milyon işçinin HAK-İŞ'ten beklentisi var. Biz bunların sesine kulak vereceğiz" dedi.Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelerin eylemine destek verdiklerini sözlerine ekleyen Arslan, "Biz bu desteği sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde her il başkanlığımız, sadece kadın üyelerimizden oluşan ekipler bu annelerin yanında yer aldığımızı bizzat yaşayarak göstermemiz gerekiyor. Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşması noktasında hem kamuoyu oluşturmak hem seslerini duyurmak için HAK-İŞ görev üstlenmiştir. Bu anneleri yalnız bırakmayalım. O annelerin manevi desteğe ihtiyacı var. Biz bu annelerle terör örgütünün onlara yaşattıklarını öğreniyoruz. Bu eylemleri görmezden gelip kapatmak istiyorlar" dedi.