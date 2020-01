HAK-İŞ, Filistin ve Kudüs için de "meydanlarda" - HATAY

HAK-İŞ Konfederasyonu, sendikal faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye ve dünyada yaptığı etkinliklerle Filistin 'deki, İsrail işgali ve insan hakları ihlallerini dünyaya anlatmaya çalışıyor.HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değişik platformlarda Filistin konusunun gündeme getirildiğini hatırlattı.Bu konunun, iş dünyası, diplomasi ve siyasette dile geldiğini aktaran Arslan, şöyle devam etti:"Biz sendikal anlamda bu konunun bir kurumsal yapıya kavuşmasını ve Filistin davasını derli toplu şekilde kamuoyuyla doğru şekilde anlatmak hem uluslararası alanda alınacak kararlarda etkinlik sağlamak anlamında bir birlik oluşturduk. Bu birliğin ilk başkanı da HAK-İŞ'tir. 2016 yılında yaklaşık 40 ülkeden 200'e yakın delegenin katılımıyla bu birliği kurduk Burada sadece sendikalar yok, meslek örgütleri de var. Her gün biraz daha artıyor. Şu an 200 civarında sendika, meslek kuruluşu ve birlik üyesi oldu. HAK-İŞ hem kendi sendikal gündemiyle beraber Kudüs konusunu da kendi gündemi yaptı. İlk olarak Kudüs Komitesi kurduk. Komite başkanımız Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun da kurucusu Hüseyin Tanrıverdi, bu konuda çok tecrübeli birisi. ""Büyük bir sorumluluğumuz var"Yapacakları işlerin zor olduğunu gördüklerini vurgulayan Arslan, bölgedeki bir çok ihtiyaç için kendilerine ulaşıldığını söyledi.Bu ihtiyaçlar için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Örneğin Gazze'de ilaç yok, jeneratör yok mecburen bizi arıyorlar. Büyük bir sorumluğumuz var. Ama biz her şeye rağmen kısıtlı imkanlarımıza, Filistin ve Kudüs'e yardımcı olan diğer insanlarımızla birlikte bazı projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Her şeyi bizim yapma imkanımız yok ama bu bilinci üyelerimize veriyoruz. Dört kentimiz de 'Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız' adlı program gerçekleştirdik. Mescid-i Aksa'yı tanıtan bir tablo yaptık. Onu tüm üyelerimize dağıtıyoruz. Herkesin evinde olsun diyoruz. Kudüs neresi?, Mescid-i Aksa neresi? Filistin neresi? herkesin aklında kalsın diyoruz. Bir şekilde aslında biz eğitim yapıyoruz. farklı illerde gerçekleştirdiğimiz 'Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız' programlarının altında üyelerimizi eğitmek yatıyor. Bu konularda bir bilgi kirliliği var."Arslan, insanlara 'Filistin neresi?' diye sorulduğunda haritada göstermekte zorlandığını ifade ederek İsrail'in bölgedeki işgallerine ve insan hakları ihlallerine dikkat çekti."Devletimize müteşekkiriz" -Hedefe ulaşana kadar mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Arslan, "Ülkemize, devletimize müteşekkiriz. Çünkü dünyanın neresine gitsek Filistin ile ilgilenen herkes Türkiye'ye teşekkür ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki kararlılığına herkes hayran ve teşekkür ediyorlar. Devletimizin de bu konuda koyduğu çabaları mücadelesi, bize de büyük bir güç veriyor. Türkiye'nin bu duruşundan biz de gittiğimiz her yerde istifade ediyoruz. Bu büyük bir onur. Biz bunu yere düşürmeme, bu Filistin ve Kudüs davasını bayraklaştırarak daha yukarılara taşıyacağız. İnşallah merkezi, başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar mücadeleyi süreceğiz. İnşallah bu da çok uzak değil diye bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.