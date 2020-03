HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Şahin'den "korona virüs" açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, "Salgından ötürü rahatsızlanan ve hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım üzerimizdeki bu kara bulutlar dağılır ve hayat normal seyrine döner" dedi.HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şahin, "İnsanlık tarihi boyunca her dönemde salgın hastalıklar ve doğal felaketler çok ciddi can kayıplarına yol açmıştır. Dünya bugün de 1918 yılındaki İspanyol gribinden sonra ilk defa bu kadar güçlü, benzeri görülmemiş bir salgınla mücadele ediyor. 2019 yılının son günlerinde ilk olarak Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi, giderek yaygınlaşarak hızla can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının vaktinde aldığı tedbirlerle virüsün ülkemize girişi uzun süre engellenmesine rağmen maalesef yurt dışı kaynaklı vakaların sayısında artışlar görülüyor. Ne yazık ki dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bini, Covid-19 tanısı konulanların sayısı 650 bini aştı. Türkiye'de can kayıpları 131'e yükselirken, tanı konulanların sayısıysa 10 bine yaklaştı" ifadelerini kullandı.Şahin, "İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Korona virüs (Covid-19) diye adlandırılan virüsün yayılmasını engelleyerek salgının kısa sürede etkisini yitirmesi ve bu sayede ölümlerin önüne geçilebilmesi için 'Evde Kal' çağrısına uymak hayati önem taşıyor" dedi.Önceliğin virüsün yayılmasını önleyici tedbirleri almak olduğunu vurgulayan Şahin, "Öncelik virüsün yayılmasını önleyici tedbirleri almaktır. Burada resmi makamların tedbirlerine uymanın vatandaşlık görevi olduğu unutulmamalıdır. Devletimiz bütün kurumlarıyla bu konuda sorumluluklarını yerine getirirken, bizler de kişisel sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için iyi beslenme, günde sekiz saat uyuma, stresten uzak kalma ve egzersiz. Bunların dışında hepimizin yapması gereken en önemli şey sosyal medyada yapılan dezenformasyona karşı çok dikkatli olmamızdır. Yapılan spekülasyonlara değil, Sağlık Bakanlığı, hekimlerimiz ve enfeksiyon uzmanları gibi doğru kaynakların ne söylediğine bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:"Yaşadığımız sürecin insanlık üzerinde ne gibi etkileri ve sonuçları olacağını henüz bilemiyoruz. Alınan tüm önlemlere rağmen her gün gelen enfekte ve ölüm haberlerine bakıldığında yakın zamanda da düzelme pek mümkün görünmüyor. Umudum, salgının önümüzdeki günlerde tüm dünyada etkisini yitirmesidir. Ülkemiz, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sendikalar, STK'lar ve milletimizin desteğiyle el ele vererek toplumsal dayanışmayla bu sıkıntılı dönemi de atlatacaktır. İnsanlık tarihinin en vahşi katillerinden biri olan bu küresel sorunla ulusal mücadele ve şahsi sorumluluklarımızı yerine getirerek baş edebiliriz. Bu vesileyle salgından ötürü rahatsızlanan ve hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım üzerimizdeki bu kara bulutlar dağılır ve hayat normal seyrine döner." - ANKARA

Kaynak: İHA