HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "2020 Türkiye'nin üretim, yatırım ve istihdamda zirve yılı olsun"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2019 yılının Türkiye'nin yarım asrı geçen yerli otomobil özleminin gerçek olmasının mutluluğu ile kapatıldığını belirterek, "2020 yılının Türkiye'nin üretim, yatırım ve istihdam başta olmak üzere her alanda zirve yılı olmasını diliyoruz" dedi.



Arslan, CHP'li ve HDP'li bazı belediyelerde HAK-İŞ'e bağlı sendikalardan istifa ettirilen işçi sayısının 30 bini, işten çıkarılan üyelerimizin sayısının ise 6 bini aştığını belirterek, "İşten atılan üyelerimizle eylem çadırlarında birlikteyiz, yasal süreçlerini yakından takip ediyoruz. Yeni yıla da ülkemizin farklı yerlerinde sendikalarımızın temsilcileri işten atılan işçilerle birlikte girecek. Yeni yılda da onları yalnız bırakmayacağız" ifadesini kullandı.



HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, yeni yıl dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:



"Türkiye 2019 yılında kritik sınır ötesi harekat ve operasyonlarla önemli başarılara imza atarken, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere önemli yatırımları da hayata geçirdi. 2019 yılını Türkiye'nin yarım asrı geçen yerli otomobil özleminin gerçek olmasının mutluluğu ile kapatıyoruz. 2020 yılının Türkiye'nin teknoloji, üretim, yatırım ve istihdam başta olmak üzere her alanda zirve yılı olmasını diliyoruz.



HAK-İŞ olarak, ülkemizin bölgemizde ve küremizde önemli bir aktör ve rol model olarak yakaladığı ivmeyi devam ettirmesinin önemine inanıyoruz. Bu nedenle tanıtımı yapılan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Türkiye otomobil endüstrisinin dönüşümüne öncülük edeceğini, yenilikçi ve kullanılan teknolojisiyle dünya piyasasında rekabet potansiyeliyle Türkiye'nin gururu olacağını biliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür ediyoruz.



Yeni yılda, umutlarımızı daha da güçlendirerek, kendimize güvenmeli, toplumu motive etmeli ve büyük hedefler peşinde koşmalıyız. HAK-İŞ olarak Türkiye'nin potansiyeline güveniyoruz. Ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve kalkınmasını sağlayan emekçiler olarak bizler, üretim ve istihdama dayanan bir kalkınma modeli, adaletli bir gelir dağılımı, daha özgür, daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.



2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler, sonuçları itibariyle çalışma hayatında büyük bir hareketlenmeye neden oldu. Yerel seçimlerin ardından CHP'li ve HDP'li bazı belediyelerde HAK-İŞ'e yönelik bir cadı avı başlatıldı. Bazı belediye başkanları daha mazbatalarını almadan üyelerimizi baskıyla istifa ettirmeye başladılar. HAK-İŞ'e bağlı sendikalarımızdan istifa ettirilen işçi sayısı 30 bini, işten çıkarılan üyelerimizin sayısı ise 6 bini aştı. HAK-İŞ olarak, Bolu'da işten atılan üyelerimiz için 127 gün süren büyük bir mücadele verdik, Bolu'dan Ankara'ya 200 km yürüdük ve işçilerin işe iadesini sağladık.



İstanbul Büyükşehir'de işten çıkarılan emekçiler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde sendikal baskıya maruz kalan ve toplu iş sözleşmeleri tıkanarak mağdur edilen emekçilerin hakları için başlattığımız oturma eylemlerimiz devam etmektedir.



Diğer illerde de işten atılan üyelerimizle eylem çadırlarında birlikteyiz, yasal süreçlerini yakından takip ediyoruz. Yeni yıla da ülkemizin farklı yerlerinde sendikalarımızın temsilcileri işten atılan üyelerimizle birlikte girecek. Yeni yılda da onları yalnız bırakmayacağız. HAK-İŞ olarak, emekçi kardeşlerimizin yanındayız, arkasındayız, beraberiz.



Bölgemizde ve küremizde sürmekte olan katliamların, acı ve gözyaşının bir an önce son bulduğu, açlığın ve yoksulluğun olmadığı, işsizliğin, haksız yere işten atmaların ve baskıların olmadığı, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu bir yıl diliyoruz. 2020 yılının ülkemize, milletimize, insanlığa ve büyük HAK-İŞ ailesine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA