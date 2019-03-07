Hak-İş Genel Başkanı Arslan Açıklaması

Kaynak: İHA

İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "kadınların çalışma hayatından kopmadan, çalışan kadınların çalışma hayatı ile aile hayatını uyumlu hale getirerek bir model geliştiriyoruz" dedi.Hizmet-İş Sendikası Temsilcileri Kurulu toplantısı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restoranda düzenlendi. Toplantıya Hak-İş ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Konfederasyona bağlı sendika başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıda Genel Başkan Arslan, çalışma hayatındaki son gelişmeler ve sorunlarla ilgili üyelere bilgiler verdi. Arslan, toplantı sonunda Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sendika olarak kadınlara yönelik yapılan çalışmalardan bahsetti.Kadınların iş dünyasında ve istihdamda karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek için çalışmalar geçekleştirdiklerini ifade eden Arslan, "Kadın olarak, bir eş, bir çalışan, bir anne olarak çalışma hayatından kendisini koparmadan hayatına devam edeceği bir kısım çalışmaları gerçekleştirmek, kadına şiddet, ayrımcılık, hem aile içi, toplumsal hayatta ve iş hayatında mobbing ve benzeri sorunlarla mücadeleyi nasıl gerçekleştirebiliriz noktasından yola çıkarak, aynı zamanda kadını bir meta olarak gören, kadının bedeninin istismar edilerek bir kazanç bir kar kapısı olarak görünmesine de itiraz ediyoruz. O yüzden bizim Kadın Stratejisi Belgemizin temelini oluşturan fıtratta farklılık, haklarda eşitlik politikamız var" dedi.Hak-İş'in kadın konusunda çok ciddi etkinlikler gerçekleştirdiğini belirten Arslan, "Hem ülkede hem de uluslararası alanda Hak-İş'in sendika lider kadrosu, kadın liderlerimiz uluslararası alanda da bizleri temsil ediyorlar. Sendikalarımızda kadın temsilciler, kadın yöneticiler, kadın başkanların oluşması konusunda tüzüklerimizde değişiklikler yaptık. Bu değişiklikleri kadınların ve erkeklerin sendikal mücadeleye dahil edilmesi konusunda ileri adımlar olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizde kadınların çalışma hayatından kopmadan, çalışan kadınların çalışma hayatı ile aile hayatını uyumlu hale getirerek bir model geliştiriyoruz. Yine çalışma hayatı ile aile hayatını uyumlu hale getirecek düzenlemelere ihtiyacımız var. Tüm bunları 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe sığdırılmayacak sürekli bunların konuşulduğu bir platform olması gerekiyor. Hak-İş Kadın Komitesi böyle bir platform" diye konuştu. - KOCAELİ