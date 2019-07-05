05.07.2019 14:38
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Bakan Selçuk'a ziyaret

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 70 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmesine ilişkin taleplerini iletmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 70 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmesine ilişkin taleplerini iletmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya girmeden önce kısa bir açıklama yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Toplu sözleşme müzakereleri devam ediyor. Biz bu görüşmelerin bu aşamasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile konfederasyonumuz olarak hazırlamış olduğumuz kamu toplu iş sözleşmesi çerçeve protokol teklifimizi kendisine arz edeceğiz. Kendisine teklifimizle beraber sorunlarımızı da, toplu sözleşmelere doğrudan ve dolaylı etki edecek sorunlarımızı da takdim etme imkanımız olacak. Toplantı çıkışında da ayrıntıları sizinle paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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