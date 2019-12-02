Haberler » Güncel » Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan belediyelere ziyaret - Haber

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan belediyelere ziyaret

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyona bağlı sendika çalışmalarını incelemek için geldiği Kayseri'de, belediyeleri ziyaret etti.

02.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:56Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan belediyelere ziyaret
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyona bağlı sendika çalışmalarını incelemek için geldiği 'de, belediyeleri ziyaret etti.
Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret eden Arslan, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İşçi dostu bir belediye olduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Biz işçimizi, çalışanımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların hak ve hukukunu koruyoruz. Böylelikle 1500'e yakın çalışanımız, bu memlekete daha iyi hizmet edebiliyor. Onların haklarını korumak, refah seviyelerini yükselterek daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi her zaman işçi dostu belediye olmuştur. Huzur ikliminin olduğu Kayseri'de inşallah bundan sonra da bu durum devam eder." ifadelerini kullandı.
Kayseri'ye yapılan yatırımların heyecan verici olduğunu belirten Arslan ise "Ülkemizin merkezi olan Kayseri'nin güçlü olması bölgeye de katkı sağlayacak. Özellikle ilklere imza atılan Kayseri'de yine ilklerin devam etmesini arzu ederiz. Ekibimiz olarak yaptığınız çalışmalarda yanınızdayız ve başarılarınızın devamını diliyoruz." ifadesini kullandı.
Talas Belediyesi'ni de ziyaret eden Arslan, belediye başkanı Mustafa Yalçın'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Mahmut Arslan, Sendika, Kayseri, Hak İş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:36 Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor (3) - Haber
18:35 Görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memleketine uğurlandı - Haber
18:34 Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü - Haber
18:29 İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto kararına ilişkin açıklama - Haber
18:24 Hatay'da Kurtuluş Caddesi'nde tarihi yapılar yeniden canlandırılacak - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:44:50