Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan, Silopi Belediyesince işten çıkarılan işçilere destek Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Doğu ve Güneydoğu'daki bütün belediyelerde, özellikle HDP'nin kazandığı belediyelerde şehit ve gazi yakınlarının işten çıkarılması, uygulanan işçi kıyımına, haksız, adaletsiz ve hukuksuz uygulamalara itiraz etmek için buradayız." dedi.Arslan, Silopi Belediyesi önünde işten çıkarılan şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu sendika üyeleri ile basın açıklaması yaptı.Silopi Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaların herkesi derinden üzdüğünü belirten Arslan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 464 üyelerinin işten çıkarıldığını söyledi."Doğu ve Güneydoğu'daki bütün belediyelerde, özellikle HDP'nin kazandığı belediyelerde şehit ve gazi yakınlarının işten çıkarılması, uygulanan işçi kıyımına, haksız, adaletsiz ve hukuksuz uygulamalara itiraz etmek için buradayız." diyen Arslan, işten çıkarılanlardan bazılarının şehit ve gazi yakını olmasının daha da üzücü olduğunu belirtti.Arslan, "Seçim öncesi ve sonrası argümanlarını 'demokrasi', 'özgürlük', 'barış' ve 'birlikte yaşamak' gibi toplumun her kesiminin üzerinde mutabık kaldığı kelimeler üzerinden oluşturanlar, ne yazık ki seçimlerden sonra bu kavramların hepsini unuttular. Kendi fikirlerine uygun davranan insanları koruma altına alırken, diğerlerini işten çıkardılar. Bu riyakar tutumu protesto ediyoruz." ifadesini kullandı."Arkadaşlarımızın hakları için ne gerekiyorsa yapacağız"31 Mart'taki seçimlerin ardından Hak-İş üyelerine yönelik bir kıyım başlatıldığını iddia eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Seçimlerden sonra CHP'li ve HDP'li bazı belediyelerde sendikalarımıza karşı başlatılan tasfiye operasyonunu kamuoyuna ve dünyaya ilan ediyoruz. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın hiçbiri hukuki soruşturma geçirmemiş, haklarında iş yapmama, işe gelmeme gibi herhangi bir rapor hazırlanmamıştır. Aksine, sağa sola sürgün edilerek sendikalarımızdan istifa etmeleri ve kendi anlayışlarına uygun hareket etmeleri konusunda tehdit görmüş ve baskı görmüşler, direndikleri için işlerini kaybetmişlerdir."Arslan, işten atılan emekçiler için tüm hukuki yolların denendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Arkadaşlarımızın işe dönmesi için iki yol izledik. Birinci olarak, her fırsatta demokratik bir şekilde, taşkınlık yapmadan taleplerimizi ve eleştirilerimizi yaparak arkadaşlarımızın işe dönmesi konusunda mücadele ettik. Silopi Belediye Başkanı bizim taleplerimizi yok saydı. Hukukçularımızın görüşme taleplerini ciddiye almadı. Emekçilerin taleplerini dikkate almadı. Kendi zihniyetlerinde olmayan herkesi düşmanlaştıran ve dışlayan bu anlayış Silopi'de kendini göstermiştir. İkinci olarak, yargı sürecini işlettik, açtığımız davalar kabul edildi. Arkadaşlarımızın işe dönmesi konusunda mahkeme karar verdi. Bugün de 2 üyemiz için işe iade kararı verildi. Belediyeyi temsil edenler daha önce verilen işe iade kararlarına itiraz ettiler. Bu itirazların bir an evvel durdurulmasını ve arkadaşlarımızın işe dönmesini istiyoruz."İşten çıkarılan üyelerin haklı mücadelelerinde gösterdiği kararlılığı takdirle karşıladığını ifade eden Arslan, Hak-İş olarak üyelerinin mücadelesini kendi mücadeleleri olarak gördüklerini aktardı.Arslan, emeğe, emeğin temsilcilerine ve sendikacılara karşı ön yargılı yaklaşımlardan vazgeçilmesini istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:"4 aya yakın süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapıyoruz. Arkadaşlarımızın hakkını, hukukunu korumak ve işlerine tekrar dönmelerini sağlamak için Türkiye'nin her yerinde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Mahkeme karalarına uyulması konusunda belediye başkanlarını ve onların siyasi partisini göreve çağırıyoruz. Çağrımızı lütfen anlasınlar, duysunlar ve bunun gereğini yapsınlar. Aksi halde biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Arkadaşlarımızın hakları için ne gerekiyorsa yapacağız."Basın açıklamasına, Hizmet-İş Sendikası Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal, Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman, Hizmet-İş Sendikası Hukuk Müşaviri Avukat Kürşat Kaya da katıldı.