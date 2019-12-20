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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan TEMSA'ya ilişkin değerlendirme Açıklaması

İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, TEMSA gibi başarılı ve önemli bir şirketin tartışmalara heba edilmemesi gerektiğini belirterek, "Satış tarafları, kamuoyundaki bilgi kirliliğine son vermelidir.

20.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:48 HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan TEMSA'ya ilişkin değerlendirme Açıklaması
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, TEMSA gibi başarılı ve önemli bir şirketin tartışmalara heba edilmemesi gerektiğini belirterek, "Satış tarafları, kamuoyundaki bilgi kirliliğine son vermelidir." ifadesini kullandı.
Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, TEMSA'da yaşananları yakından takip ettiklerini, 'nin önemli kuruluşlarından birinin çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle üretimini durdurma noktasına gelmesini büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını aktardı.
Satış sürecine ilişkin kamuoyunda bilgi kirliliği bulunduğuna dikkati çeken Arslan, "TEMSA'yı satan ve alan firmaların bu süreçte aldıkları kararları ve ticaretin gerçekleştiği günden itibaren alınan kararların uygulanmasına ilişkin yapılanları açıkça ortaya koymalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Arslan, kamuoyunun, Sabancı Holding'in kamuoyunu tatmin edecek, sorumlu bir yaklaşım ortaya koymasını beklediğini belirtti.
TEMSA'yı satın alan şirketin, açıklamasında "Şirketimizin bankalara olan borçları da kısmen ödenmeye devam etmiştir. 2020 yılında ödeme vadesi gelecek kredilerimiz için de yeniden yapılandırma talebinde bulunulmuştur." ifadelerine yer verdiğini aktaran Arslan, daha anlaşılır bir şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Arslan, şunları kaydetti:
"Bütün tarafların daha etkin rol üstlenerek, sorunlarını çözme konusunda ortak bir platformda bir araya gelmesi önem taşımaktadır. Satış tarafları, kamuoyundaki bilgi kirliliğine son vermelidir. İşçilerin alınteri ile bugünlere gelen, üretim, istihdam ve ihracat alanında ülke ekonomisine önemli katkıları bulunan TEMSA gibi başarılı ve önemli bir şirket, tartışmalara heba edilmemelidir. Çalışanların temsilcileri olan Özçelik-İş Sendikası ve HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, taraflar arasında yaşanan ihtilafın bir an evvel giderilmesini, ara verilen üretimin tekrar başlamasını ve işçilerin işlerine dönmesini istiyoruz."

Mahmut Arslan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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