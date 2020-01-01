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Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Konfederasyon olarak terörizmin her türlüsüne asla izin vermeyeceğiz ve buna karşı duracağız. Barış, kardeşlik, dostluk, bu ülkede kardeşçe yaşamak için dayanışma içerisinde olacağız.

01.01.2020 19:11 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:13
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Konfederasyon olarak terörizmin her türlüsüne asla izin vermeyeceğiz ve buna karşı duracağız. Barış, kardeşlik, dostluk, bu ülkede kardeşçe yaşamak için dayanışma içerisinde olacağız." dedi
Arslan, Şırnak'taki temasları kapsamında, İsmet Paşa Mahallesi'nde Hizmet-İş Sendikası İl Temsilciliğinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
Sendika temsilciğinin açılışını gerçekleştiren Arslan, Şırnak'ta devlet tarafından yapılan yatırımlarla son 5 yılda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi.
"Konfederasyon olarak terörizmin her türlüsüne asla izin vermeyeceğiz ve buna karşı duracağız. Barış, kardeşlik, dostluk, bu ülkede kardeşçe yaşamak için dayanışma içerisinde olacağız." diyen Arslan, Silopi'de görevlerini layıkı ile yapmalarına rağmen şehit yakınlarının da bulunduğu bazı üyelerinin görevlerine HDP'li belediye yönetimi tarafından son verildiğini aktardı.
Bu tür zihniyetlere karşıda mücadele edeceklerini dile getiren Arslan, birilerinin Kürt-Türk kardeşliğini bozmak için her şeyi yaptığını kaydetti.
Arslan, "Birileri bundan nemalanıp ülkeyi bölmek istiyor, bölgeyi mağdur ediyor. Bu anlayışa karşı direnmek zorundayız. Biliniz ki; terörizm nereden, kimden gelirse gelsin sadece acı, gözyaşı ve kan getirir. Teröre karşı asla taviz vermememiz lazım. Hak-İş olarak burada bulunmamız birileri için yenilgidir." ifadelerini kullandı.
Açılışa Şırnak Belediye Başkan Vekili Kamil Kurt, Hizmet-İş Sendikasnın İl Başkanı Nevzat Usal'ın yanı sıra Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman, Hukuk Müşaviri Avukat Kürşat Kaya ile sendika üyeleri katıldı.
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı

Hak İş, Güncel

Kaynak: AA


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