Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Filistin'le İlgili Bir Dizi Programı Hayata Geçireceğiz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Filistin 'in bağımsızlığına karşı gerek uluslararası planda gerekse İsrail 'de yapılanları bir kez daha protesto ettiklerini ifade etti. Arslan, "Filistin ile birlikteliğin altını çiziyoruz. Buradan yola çıkarak HAK-İŞ olarak önümüzdeki günlerde inşallah Filistin'le ilgili bir dizi programı da hayata geçireceğimizin altını çiziyorum" dedi.HAK-İŞ VII. Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni ve Resepsiyonu başkent Ankara 'da gerçekleştirildi. Törene başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu olmak üzere çok sayıda sinema sanatçısı ve yönetmen konuk katıldı.Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan , yedincisi gerçekleştirilen uluslararası emek temalı kısa film yarışmasının ödül törenine katılımından dolayı tüm davetlilere teşekkürlerini sundu. HAK-İŞ olarak emeğin sanat alanındaki yansımasını görmek adına hayalleri gerçekleştirmek için 2012 yılında bu yola çıktıklarını dile getiren Arslan, "Bugün bu hayalimizin gerçekleştiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dünyanın dört bir yanından 128 ülkeden 4 bin 104 yönetmenin dikkatini çekmiş, bir kısa film yarışması olmak bizi gelecek için çok umutlandırıyor. Geleneksel hale getirdiğimiz kısa film yarışmasını bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu birlikteliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ümit ediyoruz. Biz emekçilerin ürettikleriyle sanata değer kattıklarını biliyoruz. Kültür ve medeniyet coğrafyamıza baktığımızda gördüğümüz bütün eserlerde emekçilerin sanata düşen alın teri ve hünerleri bulunmaktadır. Dünyaya örnek teşkil eden tarihi şehirler, külliyeler, tarihi köprüler, kervansaraylar, hanlar, çarşılar, bedestenler emekçilerin yoğun çaba ve emekleri ile hayat bulmuştur. Medeniyet dünyamızda müzikten hat sanatına, edebiyattan mimariye, şiirden tezhip sanatına kadar emeğin sanata dönüştüğü binlerce muhteşem eser bulunmaktadır. HAK-İŞ olarak sendikacılığın sadece toplu sözleşme sadece haklar, ücret olmadığı ile sınırlı olmadığını biliyoruz. Üyelerimize ve tüm kamuoyuna karşı kültür ve sanat yükümlülüğümüzün olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmenin araçlarından birisi olan kısa film yarışmalarıyla da karşınıza çıkıyoruz. Sendikal harekete örnek teşkil edecek bir yapılanma için başta film çalışmaları olmak üzere, tüm sanat dallarında emeğin öne çıkarılması gerektiğine inanıyoruz ve bunun için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. İnancımız sendikal mücadelenin bu tür çalışmalarımızda daha da güçlendirileceği yönünde. HAK-İŞ olarak bu kısa film yarışmasını geleneksel hale getirmekle, sendikal harekete önemli bir sanat damarı açıyoruz" şeklinde konuştu.Konuşmasının sonunda İsral'in Filistin'de yaptığı zulümlere değinen Arslan, Filistin'in bağımsızlığına karşı gerek uluslararası planda gerekse İsrail'de yapılanları bir kez daha protesto ettiklerini ifade etti. Arslan, "Filistin ile birlikteliğin altını çiziyoruz. Buradan yola çıkarak HAK-İŞ olarak önümüzdeki günlerde inşallah Filistin'le ilgili bir dizi programı da hayata geçireceğimizin altını çiziyorum" mesajını verdi."128 ülkeden binlerce yönetmen kısa film yarışmasına katıldı"Törende konuşma gerçekleştiren HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay ise, Hak-İş'in Kısa Film yarışmasının 7. yılında gelişerek, daha çok yönetmene, daha çok ülkeye ulaşarak büyümeye devam ettiğini söyledi. Toruntay, "HAK-İŞ Konfederasyonu'nun savunduğu ilkelerin sanat dünyasında da karşılığını bulmayı hedefledik. Emek şemsiyesi etrafında toplanmış siz değerli sinema sanatçılarını kısa film yarışmamıza verdiğiniz destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Her geçen yıl emek temalı filmlerin üretilmesi hem bizim yarışmamız için hem de dünya çapında farkındalık oluşması bakımından oldukça önemli. 'Emek' hareketinin, ulusal ve uluslararası platformlarda farkındalığını arttırmak amacıyla çalışmalarımızı yoğun bir şekilde gerçekleştirdik. İlerleyen yıllarda 81 ilden konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın üyelerinin kısa filmler çekerek, bu yarışmada daha fazla yer alacaklarına canı gönülden inanıyorum. Uluslararası alanda gerçekleştirdiğimiz kısa film yarışmasını büyük bir başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl 128 ülkeden binlerce yönetmen kısa film yarışmamıza katılarak Hak-İş Uluslararası Kısa Film Yarışmasına katılarak bizleri onurlandırdılar" dedi."Sektöre 300 bin liranın üzerinde ödül dağıttık"HAK-İŞ Kültür Sanat Komite Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı da, yedi yıldır, büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, daha iyiye ve daha güzele ulaşmak için mücadele edildiğini ve HAK-İŞ olarak, 2012 yılında başlatılan ve 2016 yılından bu yana uluslararası düzeyde gerçekleştirilen kısa film yarışmasında, sektöre 300 bin liranın üzerinde ödül dağıtıldığını kaydetti. Odabaşı, "Yedi yılda yarışmamıza 16 bine yakın filmle başvuruda bulunuldu ve bu filmler aracılığıyla, yapımcısı, yönetmeni ve oyuncusu on binlerce sinema emekçisine ulaştık. Yarışmamıza her geçen yıl daha yenilikçi filmlerin katılmasından ve daha da önemlisi "emek" temalı filmlerin sayısının artmasından mutluluk duyuyoruz. Üreten, çabalayan, yarına şekil veren bütün emekçiler HAK-İŞ'in Kısa Film Yarışmasında bir araya geldiler. Komitemiz ve yarışma ekibimizin yoğun çalışmaları sayesinde, Türkiye 'den 202 film yapımcısın başvuruda bulunduğu yarışmamıza, Hindistan 'dan 473, İran 'dan 346, Amerika 'dan 344, İtalya 'dan 192 ve diğer ülkelerden 2 bin 547 olmak üzere toplam 4 bin 104 film katıldı. Yarışmamıza İspanya 'dan Filipinler 'e, Fransa 'dan Venezüella'ya, Letonya 'dan Sudan 'a, Arjantin 'den Kore 'ye, Meksika 'dan Uganda'ya, Japonya 'dan Kolombiya 'ya Endonezya'dan Malta ve Belarus 'a, Camerun'dan Malavi Burundi ve Senegal 'e kadar 128 ülkeden katılım oldu. HAK-İŞ olarak, dünyanın dört bir yanında varolan emeği beyaz perde aracılığıyla bir kez daha görme şansımız oldu. Dünyanın her yerinde emeğin ve emekçilerin sorunları aynı. Filmleri izlerken emekçilerin yaşadığı sorunları bir kez daha derinden hissettik. Kimi ülkelerin çocuk işçiliğiyle kimisinin yoksullukla, kimisinin çevre felaketleriyle mücadele ettiğini yakından gördük. İş kazaları ve kadın hakları gibi ülkelerin yaşadıkları sorunlara şahit olduk. Savaşların başta çocuklar olmak üzere insanların hayatında neden olduğu yıkımlara beyaz perde aracılığıyla tanıklık ettik. HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür Sanat Komitesi olarak bize emanet edilen her filmi büyük bir titizlikle inceledik. Her bir filmin içindeki emeği gördük. Yoğun ve titiz bir çalışma sonucunda 80 yapım finale kalarak seçki kitabında yer almaya hak kazandı. Bunların içinden de hem Türkiye'den hem de uluslararası alandan 11 kategoride ödül alanlar belirlendi" bilgisini verdi.Yarışmada Ulusal Kategorisinde En İyi Film Birincilik Ödülü "Kum Saati/ Sandglass" oldu. Uluslararası Kategorisinde En İyi Film Birincilik Ödülü " Estonya / Estonia Çatı Tıklatma - Roof Knocking" oldu. Sendikacı Gözünden Kategorisinden birincilik ödülü ise "İşçilerin Gözünden HAK-İŞ" kısa filmi oldu. - ANKARA