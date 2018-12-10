Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "İnsanlık Yemen İçin Harekete Geçmelidir"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
, 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bölgemizde ve tüm dünyada yoğun olarak insan hakları ihlali yaşandığına dikkat çekerek, "Savaşlar ve ardından ortaya çıkan kıtlık insanların yaşam hakkını tehdit etmektedir. Açlık, hastalık ve iç savaşla karşı karşıya kalan Yemen
'de bütün dünyanın gözleri önünde bir dram yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler
başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve insanlık Yemen için harekete geçmelidir" dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
"'İnsan haklarının anayasası' olarak tanımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin yıldönümü olan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde, ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada insan hakları ihlallerinin hala önemli oranda yaşanmış olmasını büyük bir üzüntü ile karşılamaktayız. Ortadoğu'da; Filistin
'de, Gazze
'de, Kudüs
'te, Yemen'de, Mısır
'da, Suriye
'de, Irak
'ta Doğu Guta'da, Myanmar
'da, Arakan
'da, Ukrayna
'da, Doğu Türkistan
'da bombalar patlamakta, sivil halk ve çocuklar can vermekte, doğdukları toprakları terk etmeye zorlanmakta, insanlar kaçırılmakta, masum insanlar sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini ağır bir şekilde ödemektedirler. Dünyanın pek çok bölgesinde halen devam eden savaşlar, ekonomik, sosyal ve siyasal sömürü ve baskılar insan haklarına olan ihtiyacın her geçen gün daha da arttığını göstermektedir. İnsanların yaşama hakkı elinden alınmakta, açlık ve yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta, kitlesel göçler yaşanmaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümleri, soykırımları, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz."
Arslan açıklamasında, "Açlık, hastalık ve iç savaşla karşı karşıya kalan Yemen halkı bütün dünyanın gözleri önünde büyük bir dram yaşamaktadır. HAK-İŞ olarak, Yemen'de yaşanan insanlık dramına dur demek için MEMUR-SEN, İHH
, Deniz Feneri
, Türk Kızılayı
ve AFAD
ile birlikte 'Yemen İnsanlığı Bekliyor' sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık ve kampanyamız devam ediyor. Başta üyelerimiz olmak üzere bütün Türkiye
'yi ve insanlığı Yemen halkı ile dayanışmaya davet ediyoruz. HAK-İŞ olarak, Yemen başta olmak üzere pek çok ülkede savaş ve beraberinde getirdiği insanlık dramına karşı Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların harekete geçmesini ve öncelikle insanların yaşam hakkının garanti edilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
10 Aralık,Mahmut Arslan,Yemen
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:33