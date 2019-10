HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Kıbrıs'ta temaslarda bulundu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, KKTC'de bir dizi temaslarda bulundu. Arslan, ziyaretleri kapsamında KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu ziyaret etti.HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 14. Olağan Genel Kurul sonrasında HAK-İŞ'e bağlı sendikalara teşekkür ziyaretleri kapsamında ilk olarak üyesi olan KKTC Kamu-Sen'i ziyaret etti. Kıbrıs ziyareti kapsamında KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret eden Arslan, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Arslan, Başbakan Tatar'ın seçilmesinin Türkiye kamuoyunda da önemli bir yer bulduğunu dile getirerek, "HAK-İŞ olarak sizinle beraberiz. Mücadelenizi destekliyoruz. KKTC bugün de, yarın da ilelebet var olacaktır" ifadelerini kullandı."KKTC Kamu-Sen, Kıbrıs Türklerinin mücadelesinin adıdır"HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı KKTC Kamu-Sen'in tarihsel olarak durduğu bir yer olduğunu belirten Arslan, "KKTC Kamu-Sen'i Kıbrıs Türklerinin mücadelesinin adı olarak görüyoruz. Sendikamız kurulduğu günden bu yana her zaman yerli ve milli bir duruş sergilemiş, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerde her zaman olumlu bir rol üstlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için her zaman sorumluluk almıştır" dedi."KKTC'nin geleceği için sorumluluk aldık"KKTC Kamu-Sen'in Türkiye-KKTC ilişkilerinde her zaman olumlu bir rol üstlendiğini vurgulayan Arslan, "Sendikamız hiçbir zaman Türkiye karşıtı bir politikanın içerisine girmemiştir. HAK-İŞ olarak Kıbrıs'ta hükümetin çalışmalarına destek veriyor, eksiklikler varsa uygun bir üslupla kavga etmeden, çatışmadan, ideolojik bir mücadeleye girmeden gereğini yapıyoruz. KKTC'nin geleceği açısından her zaman sendikamız ile beraber sorumluluk aldık. Yeri geldi barış ve uzlaşma için Annan Planı konusunda elimizi taşın altına koyduk" ifadelerini kullandı.KKTC ve Türkiye arasına nifak sokmaya çalışanlar olduğundan bahseden Arslan, "Yapılan anlaşmalarda garantörlük hakkı vazgeçemeyeceğimiz bir süreç olup, verilecek kararlarda Türkiye'nin bu bölgede yer alması çok önemliydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkiler arasına nifak sokmaya çalışan kişiler geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde de olmaktadır. KKTC Başbakanı olarak dik duruşunuz, KKTC hükümetinin bu konudaki kararlılığı ve halkın bu konudaki duyarlılığı bu süreçleri lehimize çevirmiştir. Hükümetin hem Kıbrıs Türklerinin çıkarları için hem de Türkiye'nin garantörlüğünün güçlendirilmesi için bu durum çok önemliydi" şeklinde konuştu.Maraş bölgesinin tekrar açılması konusuna da değinen Arslan, "Maraş politikanız inisiyatif alma, öne geçme politikalarının çok somut bir göstergesidir. Maraş'ın tekrar açılması söz konusu olabilir. Bu çok yerinde bir tutumdur. Bunun için sizi ve KKTC hükümetini tebrik ediyoruz" dedi.KKTC Başbakanı Ersin Tatar, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, HAK-İŞ Konfederasyonu ve KKTC Kamu-Sen'in işbirliği ve uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.Ardından KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nu makamında ziyaret eden Arslan, Bakan Sucuoğlu'na HAK-İŞ'in ve KKTC Kamu-Sen'in çalışmaları hakkında bilgi vererek, çalışma hayatının sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. KKTC'ye özel bir önem verdiklerini belirten Arslan, "HAK-İŞ'in KKTC ile ilişkilerini sadece KKTC Kamu-Sen ile sınırlı görmüyoruz. İki devletiz ama tek milletiz. Bu yüzden KKTC'nin her meselesi bizim de meselemizdir" diye konuştu."Sendikalarla uyumlu olarak çalışmaya öncelik veriyoruz"Bakan Sucuoğlu, "KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sendikalarla uyumlu olarak çalışmaya öncelik veriyoruz. Bizim için önemli olan iyi niyet ve uzlaşıdır" dedi.Çalışma Bakanlığı ziyaretinin ardından Arslan, KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Arslan, KKTC Kamu-Sen Genel Merkezi'nde Genel Başkan Metin Atan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi. KKTC Kamu-Sen'in HAK-İŞ'in KKTC'deki önemli bir temsilcisi olduğunu ifade eden Arslan, "KKTC Kamu-Sen bizim için sadece Kıbrıs'ta var olan bir sendika değildir. Uluslararası uzun bir uğraş ve çabanın bir ürünüdür. KKTC Kamu-Sen'i Kıbrıs'ın dışarıya açılan önemli bir ayağı olarak görüyoruz. KKTC Kamu-Sen Kıbrıs davasını temsil eden, yerli ve milli bir davranışı temsil eden bir sendikamızdır" ifadelerini kullandı.KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, Arslan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KKTC Kamu-Sen'in Kıbrıs'ta olumlu bir imajı olduğunu vurgulayan Atan, "Sendikamızın KKTC'deki olumlu imajı bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. HAK-İŞ Genel Başkanımızın burada bulunması bizi çok mutlu etti. HAK-İŞ'in daha da büyüyerek Türkiye'nin bir numaralı konfederasyonu olmasını temenni ediyoruz" dedi. - ANKARA