Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Şiddetin her türlüsüne karşıyız"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadına yönelik başta olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını dile getirdi.

Arslan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Hak-İş Genel Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında, Konfederasyonun Kadın Komitesinin kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsetti.

Hak-İş'in kadınlara yönelik proje ve etkinliklerinin sendikal hayatta örnek niteliğinde olduğunu ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Bunun öznesi olan kadınlarımızı bir kez daha kutluyor ve teşekkür ediyorum. Çünkü bu mücadeleyi onlarla beraber yapıyoruz. 365 gün bu konu üzerinde çalışmamız gerekiyor. Kadına yönelik başta olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşıyız. Merhum Neşet Ertaş'ın güzel bir sözü var; 'kadın insandır, erkek ise insanoğlu'. Dolayısıyla bizim dünyaya gelişimize vesile olan kadına, kadın olmasının ötesinde insan olduğu için de değer vermek zorundayız. Tutumlarımız, davranışlarımız ve konuşmalarımızla da bunu ifade etmemiz gerekiyor."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, TBMM'deki bir tartışma sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik ifadelerini de anımsatan Arslan, şunları söyledi:

"Toplumdaki gerginlik ve kutuplaşma sokağa da Parlamentoya da yansımış durumda. Parlamentoda milletvekili bir kadına, 'bu kadına haddini bildirin' deniliyor. Biz bu filmi 20 sene önce de izlemiştik. Bir başka olay, sokakta yürüyen bir kadına sırf kıyafeti yüzünden saldıran ne yazık ki başka kadınları da görüyoruz. Demek ki şiddetin sadece kaynağı erkekler değil. Aynı zamanda şiddeti kullanan kadınların da olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden biz insanlığa karşı şiddete karşı olmalıyız, her canlıya yapılan şiddete karşı olmalıyız."

Konfederasyon olarak çalışan kadınların temsilcisi olduklarını ama iş hayatında olmayan kadınların da hukukunu gözettiklerini vurgulayan Arslan, "Çalışan kadınların yaşadığı şiddetin ölçüsü ve yoğunluğu çok daha fazla. Sadece sokakta değil, aynı zamanda işyerlerinde hak etmedikleri şiddete maruz kaldıklarını biliyoruz." dedi.

"Birçok dizi şiddeti tetikleyen içerikte"

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de komite olarak toplumun temelinin aile olduğu bilinciyle eğitim, çalıştay, proje ve toplantıları kadın erkek ayırmadan yaptıklarını söyledi.

Ailenin toplumun temeli, kadının ise bu yapının en önemli varlığı olduğunu dile getiren Zengin, şöyle konuştu:

"Bugün özellikle birçok dizi ve yayın, şiddeti tetikleyen, teşvik eden ve özendiren içeriği sürdürmekte. Daha buluğ yaşına gelmemiş aile bireylerinin bu dizileri anlamadan seyretmeleri bilinçaltlarına yerleşen şiddetin ileriki yaşlarda daha da kışkırtılmasına ve açığa çıkmasına neden olmakta. Kadına yönelik şiddete karşı 'şiddete sıfır tolerans' yaklaşımı, bir devlet politikası haline gelmelidir. Yapılan çalışmaların daha caydırıcı, daha kapsayıcı ve daha etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir."

