Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Sorunların Üstesinden Birlik ve Beraberlik ile Gelebiliriz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan , çalışanların kriz dönemlerinde geleceklerini, işlerini, aşlarını tehdit altında gördüklerini vurgulayarak, "Sorunların üstesinden ancak birlik ve dayanışma içerisinde olursak gelebiliriz. Sadece ekonomik sorunların değil tüm sorunların üstesinden gelebilmenin en önemli yolu kenetlenmek, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmaktır" dedi.HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 12-13 Kasım tarihlerinde Tayvan 'da gerçekleştirilen ITUC-AP 16. Bölgesel İcra Konseyi toplantısına katıldı. Arslan'a yurt dışı temaslarında Uluslararası İlişkiler Uzmanı Merita Yıldız ile Fulya Pınar Özcan da eşlik etti. Toplantıda konuşan Arslan, Türkiye 'nin son aylarda ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçirdiğini ve yaşanan ekonomik sorunların çalışanlar üzerinde ağır baskılar oluşturduğunu söyledi. Çalışanların kriz dönemlerinde geleceklerini, işlerini, aşlarını tehdit altında gördüklerini vurgulayan Arslan, "Bu sorunların üstesinden ancak birlik ve dayanışma içerisinde olursak gelebiliriz. Sadece ekonomik sorunların değil tüm sorunların üstesinden gelebilmenin en önemli yolu kenetlenmek, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmaktır. Bu anlamda hükümetimiz tarafından başlatılan 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' kampanyası kapsamında Türkiye ekonomisinin daha güçlü hale gelmesi için önemli bir çalışma yürütülüyor" dedi."Bizlerin olmadığı çözümler gerçeklikten uzak kalıyor"Türkiye ekonomisinin daha iyi hale gelmesi için tüm sosyal tarafların masada birlikte oturup konuşmaları, alınabilecek önlemleri ve atılacak adımları birlikte müzakere etmeleri gerektiğini söyleyen Arslan, "İşçi-işveren kesimini ilgilendiren konularda bizlerin olmadığı çözümler gerçeklikten uzak kalmaktadır. Çalışma hayatıyla ilgili atılacak her adımda sendikaların bilgisi, katkısı ve desteğinin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler bu noktada her türlü katkı ve desteği vermeye hazırız" dedi.Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği konusunun uluslararası standartlar niteliğindeki yasalarla düzenlenmiş olsa da uygulanırken birtakım sıkıntıların yaşandığına dikkati çeken Arslan, "Hükümetimizin iş sağlığı ve güvenliği konusunda kaygılarımızı giderecek somut ve olumlu adımlar atmasını ve bunları kamuoyu ile açıkça paylaşmasını bekliyoruz. HAK-İŞ olarak bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyor, katıldığımız toplantılarda iş sağlığı ve güvenliği konusunu gündemde tutarak bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı."ITUC ve ETUC'tan tebrik mektupları aldık"Konuşmasında 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kadroya alınmasına da değinen Arslan, 12 yıl önce HAK-İŞ Konfederasyonu öncülüğünde taşeron işçilerin kadro alması için başlatılan uzun soluklu mücadelenin 2017 yılının sonunda başarıya ulaştığını söyledi. Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla çalışma hayatında Türkiye tarihinin en büyük reformunun gerçekleştirildiğini anımsatan Arslan, " Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde daha önce bu kadar büyük reformları yaşamadık. Batılılar ve küresel güçler sermayenin serbestçe dolaşabilmesi için 'kamuyu küçültün' 'kamu hizmetlerini özelleştirin' çağrısında bulunurken taşeron işçilerin kadroya alınması ülkemizin bütün küresel güçlere karşı bir meydan okuması olmuştur. Taşeron işçilerin kadroya alınmasından sonra uluslararası alanda üye olduğumuz kuruluşlar ITUC ve ETUC'tan tebrik mektupları aldık. Bu başarıdan dolayı HAK-İŞ'i ve Türkiye'yi tebrik ettiler" şeklinde konuştu.Taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda başta KİT'lerde çalışan işçiler olmak üzere düzenleme dışında kalanların olduğunu anlatan Arslan, "Taşeron işçilerin kadroya alınması esnasında geçiş sürecinden kaynaklı birtakım aksaklıklar oluştu. HAK-İŞ olarak bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi ve işçilerimizin daha fazla zarar görmemesi için sorunların bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyoruz" dedi.Arslan, ITUC-AP 16. Bölgesel İcra Konseyi toplantısının ardından toplantıya ev sahipliği yapan Çin Emek Federasyonunun 70. kuruluş yıl dönümü seremonisine katıldı. - ANKARA