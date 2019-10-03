Haberler » Güncel » Haber

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan KKTC'de

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında, Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu ziyaret etti.

03.10.2019 14:46Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan KKTC'de
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında, Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu ziyaret etti.
Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Arslan, Konfederasyonun 14. Olağan Genel Kurulunun ardından ilk teşekkür ziyaretini, KKTC Kamu-Sen'e yaptı.
KKTC temasları kapsamında Başbakan Ersin Tatar ile görüşen Arslan, hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Türkiye ile KKTC ilişkilerine değinen Arslan, Tatar'a hitaben "Hak-İş olarak sizinle beraberiz. Mücadelenizi destekliyoruz. KKTC bugün de yarın da ilelebet var olacaktır." ifadesini kullandı.
KKTC Başbakanı Tatar da ziyaretlerinden dolayı Arslan'a teşekkür ederek, Hak-İş ve KKTC Kamu-Sen ile iş birliği ve uyum içerisinde çalıştıklarını vurguladı.
Arslan, KKTC temasları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu da ziyaret etti.

Mahmut Arslan, Kıbrıs, Hak İş, Tatar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:06 İl Özel İdaresi personeline sağlık taraması
17:06 Siirt'te sağlık için yürüyüş etkinliği
17:06 Depremde çatlaklar oluşan okul tahliye edildi
17:06 "İş sağlığı ve güvenliği işi bir gönüllülük işidir"
17:05 Nevşehir Belediyesi Etnospor 'da yerini aldı
17:05 Dünya Kupası'nda altın madalya Brezilya ve Rusya'nın oldu
17:04 Suluova'da "Hünerli Eller" Projesi