Hak-İş Konfederasyonu tarafından Balıkesir'in Havran ilçesinde yaptırılan Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Kocaseyit İlkokulu, törenle açıldı.

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Kocaseyit Mahallesi'nde yaptırılan okulun açılış töreninde konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, okulun Havran'a hayırlı olmasını diledi.

"Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Koca Seyit İlkokulu" tabelasının çok anlam içerdiğini belirten Yazıcı, "Koca Seyit'in kim olduğu en iyi burada biliniyor. Hak-İş'in de ne olduğu, nasıl tavır aldığı, hak ve adaletin, doğrunun yanında olduğu, demokrasinin yanında nasıl durduğu hepinizin malumu. Bu tabelada da bu iki güzellik, iki doğruluk, iki örnek birleşti. Hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da Çanakkale Savaşları'nın seyrini değiştiren büyük kahraman Seyit Onbaşı adına bir ilkokulun yapılması konusunda karar aldıklarını hatırlattı.

Arslan, geçen yıl kasım ayında temeli atılan okulun yaklaşık 1 yılda tamamlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gerçekten büyük bir kahraman olan Seyit Onbaşı'nın köyünde böyle güzel bir mekanda, güzel bir okulu yaptırmak ve bunun gururunu yaşamak Hak-İş ve Hizmet-İş sendikamızın mensuplarına nasip oldu. Biz bundan sonra da burayla, Seyit Onbaşı'yla ve bu okulla, bu köyle ilçeyle ilgileneceğiz. Elimizden geldiği kadar onun hayatını yaşatmak, ülkemize ve bütün dünyaya anlatmak için çeşitli faaliyetlerimiz olacak. Rabbim bize bugünleri nasip etti çok şükür. Bu okul için sendikamız bütçesinden 1 milyon liralık bir kaynak aktardık."

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, mahallenin ihtiyacı olan okulun çok hızlı bir şekilde tamamlandığını belirterek, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik de Hak-İş'in önemli bir eseri Balıkesir'e kazandırdığını anlatarak, "AK Parti olarak bu ülkeye dair, bu millete dair dertlerimiz var. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Koca Seyit ile Hak-İş'in bir araya geldiği böyle bir eser var. Okulumuz eğitim dünyasına hayırlı ve uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ise okulun Balıkesir'e hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.