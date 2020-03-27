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Hak-İş, Hizmet-İş Sendikası konukevini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Korona virüs salgınına karşı Türkiye dayanışma içerisindeyken Hak-İş, Hizmet-İş Sendikası da konukevini sağlık çalışanlarına tahsis etti.

27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:28
Hak-İş, Hizmet-İş Sendikası konukevini sağlık çalışanlarına tahsis etti
Korona virüs salgınına karşı Türkiye dayanışma içerisindeyken Hak-İş, Hizmet-İş Sendikası da konukevini sağlık çalışanlarına tahsis etti.

Hak-İş, Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan Mahmut Arslan'ın başkanlığında aldığı karar neticesinde, Hizmet-İş'in Ankara 'da bulunan 4 yıldızlı otel statüsündeki 'Emek Konukevi', ülkemizi bu virüsten korumak için gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu.

26 Mart 2020 tarihinden itibaren sağlık çalışanlarının hizmetine sunulan Konukevi, korona virüs ile mücadele tamamlanana kadar tüm sağlık emekçilerine hizmet sunacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreteri ve Emek Konukevi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Karataş, "Sendikamız bünyesinde faaliyet gösteren Emek Konukevimiz, 26 Mart 2020 tarihinden itibaren Korona virüs salgını ile canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza tahsis edilmiştir. Hizmet-İş olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Geçtiğimiz zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde en kısa zamanda atlatmayı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Hizmet İş Sendikası, Türkiye, Ankara, Hak İş, Güncel

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