HAK-İŞ içindeki kadın üye oranı komiteler ile yüzde 1'den yüzde 24'e yükseldi

HAK-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin "2007 yılında HAK-İŞ içinde kadın üye oranı yüzde 1 civarındayken yapılan çalışmalar ve üye sendikalar tarafından oluşturulan Kadın Komiteleri ile yüzde 24'lere çıktı. Bugün 700 bin HAK-İş üyesinin 170 binini kadınlar oluşturuyor" dedi.



HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi tarafından hazırlanan "Çalışma Hayatı ve Sendikal Hayatta Kadın Eğitim Programı"nın 3'üncüsü, Öz Finans İş Sendikası ev sahipliğinde Mersin'de gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Saim Esken, "banka, finans ve sigorta" iş kolunun kadın çalışan oranı en yüksek iş kollarından olduğuna işaret ederek, buna karşın iş kolunda sendikacı kadın sayısının düşük olduğuna dikkati çekti. Kadın çalışanların sendikalı olması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Esken, "Sendikamızın yaklaşık olarak yüzde 41'ini kadın üyelerimiz oluşturmaktadır. Toplu iş sözleşmelerinde kadın çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini korumaya yönelik güncel ve sürekli düzenlemeler yapılması konusunda gereken adımları atma gayreti içindeyiz. Bunun yanında finans sektöründe çalışan sendikalı kadınlarımız için çeşitli sosyal projeler gerçekleştirerek iş hayatında sendikal faaliyetler içerisinde daha aktif rol almalarını istiyoruz" diye konuştu.



HAK-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise, kadınlar için yapılan çalışmaların etkin bir şekilde yürütüldüğünü anlatarak, "Kadın Komitesi ilk olarak 2007 yılında kuruldu. O günlerde HAK-İŞ içinde kadın üye oranı yüzde 1 civarındayken yapılan çalışmalar ve üye sendikalar tarafından oluşturulan Kadın Komiteleri ile yüzde 24'lere çıktı. Bugün 700 bin HAK-İş üyesinin 170 binini kadınlar oluşturuyor" dedi.



"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Öz Finans İş Sendikamızın ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz eğitimimize hoşgeldiniz" diyerek sözlerine başlayan HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner şunları söyledi:



"HAK-İŞ olarak Kadın Stratejisi ve Eylem Planı hazırladık. Hedeflerimizi ve amaçlarımızı belirledik, bu hedefler doğrultusunda kadınlara yönelik faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kadın üyelerimizin yeterliliklerini geliştirmek ve kapasitelerini arttırmak için bu gibi eğitimleri çok önemli bir araç olarak görüyoruz. Bugün de bu yüzden burada birlikteyiz. HAK-İŞ olarak amacımız sadece sorunları tespit etmek değil, çalışma hayatına ilişkin yenilikçi çözüm önerileri ortaya koymaktır. Bu yüzden sendikalarımızla sahadayız, Yenilikçi politikalar üretiyoruz. Komiteler kuruyoruz ve işletiyoruz. Ulusal ve uluslararası projeler yürütüyoruz, strateji oluşturuyoruz. Eğitim modülleri hazırlıyoruz. Sosyal diyalog anlayışı ile sosyal taraflarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Yani elimizi taşın altına koyarak sorumluluk alıyoruz, mücadele ediyoruz. Çünkü biz erdemli sendikacılık anlayışı ile hareket ediyoruz. Ülkemizde ve çalışma hayatında yaşanan hiçbir soruna duyarsız kalmadık, kalamayız. Biz ülkemize, üyelerimize ve sendikal harekete karşı sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz."



Programa Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Abdulkadir Sağlam, Atıf Güdül, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner, HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ Mersin İl Başkanı Hüseyin Gün, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların Kadın Komite başkanları, üyeleri ve çalışanlar katıldı. "Çalışma Yaşamında Kadın Hakları ve Hukuksal Referanslar, İş ve Aile Yaşamının Uyumu, Toplu İş Sözleşmesi, Sendikal Harekette Kadın ve HAK-İŞ Kadın Komitesi Faaliyetleri" konularında sunumların gerçekleştirildiği programda katılımcılara sertifikaları takdim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA