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HAK-İŞ'in, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına desteği 3 milyona ulaştı

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na HAK-İŞ olarak 1 milyon Türk Lirası ile başlattığımız bağışımız, 3 milyon Türk Lirasına ulaştı" dedi.

14.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:20
HAK-İŞ'in,
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na HAK-İŞ olarak 1 milyon Türk Lirası ile başlattığımız bağışımız, 3 milyon Türk Lirasına ulaştı" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 1 milyon Türk Lirası ile başlattığımız bağışımız, 3 milyon Türk Lirasına ulaştı. 3 milyon Türk Lirası bağış miktarına, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın, çalışanlarımızın ve mensuplarımızın katkıları sayesinde el birliğiyle ulaştık. Kampanyaya canı gönülden destek veren sendikalarımıza ve teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kurulduğu tarihten bu yana sadece emeğin hakkını arayan bir konfederasyon değil, aynı zamanda bağrından çıktığımız toplumun bütün meseleleri ile yakından ilgilendik. Ülkemizde yaşanan bütün meselelere samimiyetle eğildik. Ülkemizin bize ihtiyacı olduğu her durumda milli ve yerli bir duruş sergiledik ve sergilemeye devam ediyoruz.

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile milletimizin dayanışma ruhu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Kampanyaya, sivil toplum kuruluşlarının, siyasetin temsilcilerinin, gençlerimizin, çocuklarımız ve yaşlılarımız olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerinin destek verdiğini görmek bizi son derece mutlu etmiştir.

Tarihten bu yana, milletimiz en zor zamanlarda ırk, din, dil ayrımı yapmadan vatanımızın birliği, beraberliği ve bütünlüğü için nasıl tek vücut olduysa bugün de salgınla mücadelede aynı kararlılığı göstermektedir. Bu zor günleri atlattığımızda milletimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bizden sonraki nesiller için emsal teşkil edecektir.

Korona virüs salgınıyla mücadelede hükümetimizin toplumun bütün kesimlerine ulaşarak desteklerde bulunmasını memnuniyetle karşılıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak biz de bu sürece katkıda bulunmaktan onur duyuyoruz. Korona virüs salgınının bir an evvel ülkemizde ve dünyada en az hasarla sona ermesini temenni ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Mahmut Arslan, Güncel
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