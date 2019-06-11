Hak-İş'in Bolu'dan Ankara'ya 'Emek ve Adalet' yürüyüşü başladı

Kaynak: İHA

Bolu'da, belediyeden çıkarılan 97 işçinin işe geri alınması için Hak-İş Sendikası'nın Bolu'dan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'daki merkezine yürüyüşü başladı.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 19 Aralık 2018 tarihinden sonra belediyede işe alınan 97 işçinin işten çıkarılması talimatını verdi. Başkanın talimatıyla işten çıkarılan işçiler, Hizmet İş Sendikası öncülüğünde belediye önüne çadır kurarak nöbet tutmaya başladı.İşçilerin 49 gün boyunca devam eden eylemlerinin ardından, bugün Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve farklı illerden gelen yüzlerce işçi Ankara'ya yürümek için Bolu Belediyesi önünde biraraya geldi.Burada işçilere hitap eden Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bugün buradaki çadırın kuruluşunun 49'uncu günü. İşten çıkarılan yaklaşık 700 arkadaşımız adına sembolik olarak devam eden bu çadır eylemi 49 gündür birilerine mesaj vermeye çalışıyor. Bir taraftan Hak-İş üyesi olduğu için Hizmet-İş Sendikası'na ve diğer Hak-İş'e bağlı sendikalara bağlı olduğu için baskılarla, tehditlerle, sürgünlerle sendikalarımızdan istifa ettirilen arkadaşlarımızın sayıları her gün artırılırken, bir taraftan seçim meydanlarından noterden taahhütname yayınlayıp, biz hiçbir işçimizi işten çıkarmayacağız, hiçbir işçimizin işine son vermeyeceğiz diyerek elimize noterden taahhütname yayınlayan Bolu Belediye Başkanı, bir taraftan Kur'an öperek millete mesaj veren Bolu Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Bu noter taahhütü nerede kaldı. Neredesiniz. Milleti kandırdınız. Üyelerimizi kandırdınız. İşçileri kandırdınız. Halkı kandırdınız ama Rabbimi kandıramadınız. Bunun hesabını vereceksiniz" dedi."Sözünüzü yerine getirin istiyoruz"Tek isteklerinin işleri ve aşlarını geri almak olduğunu kaydeden Arslan, "Biz millet iradesine saygılıyız. Esas olan Bolu halkına, Bolu işçilerine taahhüdüdünü yerine getirmeyenlerin hesap vermesi gerekiyor. Bu hesabı biz sormak için buradayız. Bize vaadedilen, taahhüt edilen, işinizle aşınızla uğraşmayacağız diyenlerin sözünü tutmasını istiyoruz. Biz kimseyi hedef almıyoruz. Söylenen sözleri burada konuşuyoruz. Noterden taahhütname yayınlayıp milleti kandıranlara söylüyoruz. Bunun arkasında durun istiyoruz. Daha ne yapacağız biz. Sözünüzü yerine getirin istiyoruz. 25 Mayıs günü Cumartesi yine buradaydım. Şu sözlerle uyarı yaptık. Ey Kılıçdaroğlu, ey Bolu Belediye Başkanı, ey CHP'li yetkililer bizi duyun. Bizi anlayın. Bizi fark edin. Bizim bir tek amacımız var. işimizi aşımız ekmeğimizi ve geleceğimizi istiyoruz. bizim istediğimiz bu. burada işten çıkarılan işçilerin tek suçu var. Bolu Belediyesine hizmet etmek. Bolu belediyesinde çalışmak. Bolu'ya hizmet etmek. Bu garipler, bu mağdurlardan ne alacağınız var. Size oy vermekten başka ne kusurları var" ifadelerini kullandı."Bizim bunu yapacağımıza inanmadılar"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Arslan, "Bayrama sonuna kadar bekleyeceğiz dedik. Gelin bu insanları işe geri alın. Bu insanların başka bir amacı yok. Siyasal bir amaçları yok. Bunlar sadece ekmeğini, işini istiyor. Bunu verin dedik. Vermezseniz biliniz ki, gerekirse Bolu'dan Ankara'ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yürüyeceğiz dedik. Duymadılar, dinlemediler, önemsemediler ve bunu bizim yapacağımıza da inanmadılar. Ey Kılıçdaroğlu, adalet, demokrasi, insan hakları için Ankara'dan İstanbul'a yürürken söylediklerin nerede kaldı? Mersin'de söylediğin taahhütler nerede kaldı. Ey CHP, milleti kandırarak aldığınız oyların hesabı sorulmayacak mı sandınız. Bunun hesabını soracağız" şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından Arslan ve işçiler, üzerinde 'Söz Namustur' yazılı siyah çelengi önce Bolu Belediyesi'ne, daha sonrada CHP İl Binasına bıraktı. Çelenkleri bırakan işçiler, kortej halinde D-100 Karayolu üzerinden Ankara'ya yürüyüşe geçti. - BOLU