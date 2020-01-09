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HAK-İŞ İzmir'de Gültekin Şimşek dönemi

İŞ Konfederasyonu İzmir İl Başkanlığı görevine Gültekin Şimşek atandı.

09.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:24HAK-İŞ İzmir'de Gültekin Şimşek dönemi
HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanlığı görevine Gültekin Şimşek atandı.

'nin en büyük işçi konfederasyonlarından HAK-İŞ Konfederasyonu, 24 Aralık 2019 tarihinde HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yeni dönem HAK-İŞ İl Başkanları atamalarını karara bağladı. Buna göre, HAK-İŞ Konfederasyonu İzmir İl Başkanlığı görevine Gültekin Şimşek atandı.

Aynı zamanda konfederasyona bağlı HİZMET-İŞ Sendikası Şube Başkanlığı görevini de yürüten Gültekin Şimşek yaptığı açıklamada, "HAK-İŞ Genel Başkanımızın da her zaman dile getirdiği konfederasyon olarak hep birlikte, bütün organ ve temsilcileriyle, güçlü bir HAK-İŞ, güçlü bir sendikal hareket ve güçlü bir Türkiye için sendikal mücadeleye aynen devam edeceğiz. Şahsıma layık görülen bu ulvi görev için başta konfederasyonumuz ve sendikamızın genel başkanı Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - İZMİR

Mahmut Arslan, Türkiye, İzmir, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

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