Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Toruntay: "28 Şubat Has ile Hamın Ayrılması Adına İyi...

Kaynak: İHA

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, "Karargahta planlanıp hazırlanan, adım adım yapılan hazırlıklar neticesinde beşli çete diye adlandırılan ve sivil toplum kuruluşu olarak kendilerini ifade eden gruplar tarafından da desteklenen ve bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat süreci, darbe heveskarlarının hevesleri kursaklarında kalarak son bulmuştur" dedi.HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Toruntay, "Milletimiz için önemli bir dönüm noktası olan 28 Şubat günü kendilerine destek bulmak isteyen darbe seviciler, siyasileri ve halkı tehdit etmiş, planlanan oyunları üniversitelerde uygulamış, o dönemin tasmalı yazarlarını da yanlarına alarak bir süreç başlatmıştır. Bununla kalmayan darbe seviciler, akla aykırı yargı kararlarıyla da sürece hukuki bir kılıf uydurmuştur. Toplumun bütün dokusuyla oynandığı bu süreçte toplum başkalaştırılmak istenmiştir. Bununla kalınmayıp sahte tarikat şeyhleri üzerinden de din ve dindarlar itibarsızlaştırılmaya çalışıldı" dedi."Ülkemizde darbeler dönemi sonsuza dek kapanmıştır"Toruntay, "Karargahta hazırlanan bu hain oyun ve yazılan senaryo, gelin görün ki sadece askerler tarafından sergilenmedi. Bu darbe sevicilerine bir de beşli çete eşlik etti. Bu birliktelikle makam, mevki sahibi olacağını düşünenler, dönemin komutanlarıyla birlikte kamuoyunda 'irtica geliyor' algısı oluşturarak büyük bir infial meydana getirdi. Tabii bu süreçte bankalar hortumlandı, devletin ekonomisi yerle bir edildi ve milletin sosyal, manevi hayatına müdahale yapıldı. Aslında bu 28 Şubat postmodern darbesi sadece dönemin hükümetine karşı yapılmadı, aynı zamanda o hükümetin temsil ettiği fikre de yapıldı" dedi.28 Şubat'ın has ile hamın ayrılması adına iyi bir sınav olduğunu belirten Toruntay, "Bu dönem ülke olarak öze dönmemizi ve tekrar yapılanmamızı sağladı. 2002 yılından sonra da Allah'ın yardımı ve lütfüyle hızlı bir yükseliş sürecine girdik. Tabii düşmanı bitmeyen ülkemiz; 27 Nisan e-muhtırasını, Gezi Parkı olaylarını, 17-25 Mart komplolarını, 15 Temmuz hainliklerini ve dolar oyunlarını da yaşadı ancak yine dimdik ayakta kaldı. Hamdolsun milletimizin engin feraseti ile bunca badireleri atlatan ülkemiz her geçen gün büyümekte ve 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bugün hala darbe hevesinde olan, darbe rüyalarına dalan kimseler varsa boşuna bu heveslere kapılıp rüyalara dalmasın. Çünkü ülkemizde darbeler dönemi sonsuza dek kapanmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA