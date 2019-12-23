Haberler » Güncel » Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan'dan ziyaret - Haber

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan'dan ziyaret

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

23.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:00 Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan'dan ziyaret
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.
Arslan, beraberinde Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve diğer sendika yetkilileri ile birlikte geldiği makamda, Vali Gürel'den çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Hak-İş Konfederasyonu çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Arslan da, Karabük'ün kendileri için ayrı bir yeri olduğuna dikkat çekti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür ederek sendika çalışmalarında başarılar diledi.

Mahmut Arslan, Sendika, Karabük, Hak İş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:03   Trafik kazası: 1 yaralı - Haber
20:03   Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadın evde ölü bulundu - Haber
20:01   Hakkari merkezli operasyonda 78 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haber
20:00   Malatya'da seyir halindeki lüks araç yandı - Haber
19:59   İzmir'de 60 saatlik su kesintisi (4) - Haber
19:57   İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Haber
18:40   Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Haber
18:31   Son dakika: Ömer Çelik'ten sert Libya açıklaması: Diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır - Haber
18:08   Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Haber
17:58   Zihinsel engelli kızı fuhşa sürükleyen 4 kişi tutuklandı - Haber
23.12.2019 20:07:06